Brondby-OL: Cherki savoure son superbe doublé

Lyon a poursuivi son parcours sans-faute en Ligue Europa en alignant ce jeudi une cinquième victoire de rang à Brondby (1-3). Un succès qui porte le sceau de Rayan Cherki, auteur d’un doublé et qui a remis en selle les siens alors que l’OL était mené.

C’est un OL jeune et sans grands repères collectifs qui se présentait sur la pelouse de Brondby à l’occasion de la 5e journée de Ligue Europa. Avec l’esprit léger, la première place et les 8es de finale étant déjà dans l’escarcelle lyonnaise. La belle occasion donc pour Peter Bosz de procéder à plusieurs changements pour relancer des éléments cantonnés au banc, tester de jeunes espoirs et protéger des cadres dans une fin d’année chargée.

Malo Gusto, plusieurs fois apparu cette saison, Castello Lukeba ou encore Habib Keita débutaient côté jeunes pousses. Tout comme Rayan Cherki. Mais à 18 ans, l’international Espoirs français compte déjà plusieurs présences chez les professionnels. Et attendait son premier but avec l’OL cette saison. Chose faite avec éclat pour celui qui avait déjà scoré quatre buts avec les Espoirs.

Cherki ne retient "que le bon"

Pas un, mais deux buts pour Cherki ce jeudi. Le premier en étant opportuniste (57e). Le second sur un joli raid personnel (66e). "Ça nous tenait à cœur de faire 15 sur 15. Aujourd’hui, c’est mission accomplie, a savouré le Lyonnais au micro de RMC Sport. On est contents de cette victoire même si l’on sait qu’en première période on aurait pu bien mieux faire. Notre pressing n’a pas été à la hauteur de nos attentes et des attentes du coach, mais on a bien su réagir à l’issue du premier but. Pour ma part, je suis très content d’avoir marqué ce soir. On a d’énormes bons joueurs à chaque ligne. Qu’on soit jeunes ou pas, on a de très bonnes qualités. Ce soir, c’était la première fois pour certains. On a su relever la tête en seconde période, on ne va retenir que le bon ce soir."

Un Cherki qui a également adressé une pensée aux nombreux supporters lyonnais ayant fait le déplacement au Danemark : "C’est aussi grâce à eux si ce soir on ramène la victoire à la maison. Ils ont fait le déplacement à plus de mille personnes si je ne me trompe pas. On se devait de gagner pour eux, pour nos familles et pour nos amis."

Les incidents face à l’OM évacués côté Lyonnais

Une victoire qui fait du bien aux têtes lyonnaises après l’arrêt du match, dimanche, face à l’OM au Groupama Stadium en raison d’un jet de bouteille qui avait atteint Dimitri Payet à la tête. "Sincèrement, sans vous mentir, on n’en a pas énormément parlé, a toutefois tempéré Cherki. S’il avait fallu jouer, on l’aurait fait. A l’issue du match, on s’est directement concentré sur le match de jeudi, ça a payé."