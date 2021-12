Coupe d'Europe: suivez les tirages au sort de Ligue Europa et Conference League en direct

Lyon, Monaco, Marseille et Rennes vont être fixés sur leurs futurs adversaires européens, en Ligue Europa et en Conference League. Les tirages au sort de la C3 et de la C4 sont à suivre ce lundi à partir de 13h dans notre live commenté.

Les autres clubs français vont patienter Troisième de sa poule de Ligue Europa, l'OM devra disputer des barrages face à un deuxième de groupe de Conference League avant d'accéder aux 8es de finale de cette C4. Les autres clubs français, à savoir Lyon, Monaco (C3) et Rennes (C4) sont déjà qualifiés pour les 8es de finale. Pour connaître leurs adversaires, ils attendront le 25 février prochain.



L'OM va être fixé Journée de tirage au sort ce lundi sur RMC Sport. Après celui de Ligue des champions, qui déterminera les adversaires du PSG et de Lille en 8es de finale, l'OM va également être fixé pour son barrage de C4. Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa aura lieu à 13h, et celui de la Conference League à 14h.