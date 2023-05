EN DIRECT - Suivez le multiplex des demi-finales retour de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence en live B04 21:00 18/05/2023 ROM Voir

Place aux demi-finales retour de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir, pour déterminer les affiches des deux finales. Le FC Séville affronte la Juve et le Bayer Leverkusen reçoit l'AS Roma en C3 ; en C4, l'AZ Alkmaar fait face à West Ham et le FC Bâle accueille la Fiorentina.