Indice UEFA: Labrune va passer "un petit message sympathique" aux dirigeants de West Ham après leur succès contre Alkmaar

Dans les colonnes de L'Equipe ce samedi, le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune évoque son soulagement après le succès de West Ham contre l'AZ Alkmaar jeudi en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, qui permet à la France de garder sa 5e place à l'indice UEFA. Cela ouvre la voie pour quatre clubs français (3+1), qui auront chacun un ticket pour la Ligue des champions 2024-2025.

"Le pire était possible et finalement ça se termine bien." Ce samedi dans L'Equipe, Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), résume l'avis général après le maintien de la France à la 5e place à l'indice UEFA. Un maintien - devant les Pays-Bas - assuré grâce à un succès de West Ham contre Alkmaar jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence (2-1).

Pour autant, pas question pour l'ancien patron de l'OM de culpabiliser plus qu'il ne faut le parcours des clubs français en coupes d'Europe cette saison. Selon lui, la plupart d'entre eux "n'a pas eu beaucoup de réussite, parce que les deux-tiers de nos équipes ont été sorties soit aux tirs au but (Monaco et Rennes) soit au bout du temps additionnel (Marseille et Nice). Pas une d'entre elles n'a balancé ses matches."

Labrune remercie West Ham et compte sur les performances des clubs tricolores sur la scène européenne

Dans un sourire, Labrune explique qu'il va "faire passer un petit message sympathique aux dirigeants de West Ham" après le succès des Anglais, tout en précisant qu'eux aussi doivent en partie leur victoire aux joueurs formés en Ligue 1 et qui évoluent désormais au sein du club londonien (Areola, Kehrer, Zouma, Aguerd, Paqueta, Benrahma...).

Si la France comptera donc bien quatre tickets pour la C1 en 2024-2025, il faudra continuer à batailler dès la saison prochaine car cette 5e place est toujours menacée. "Mais avec six ou sept clubs, c'est plus facile de rester dans le top 5", précise Labrune, qui compte sur les belles prestations des clubs tricolores pour faire briller le foot français à l'international et créer "un cercle vertueux au niveau économique". "Avoir une place supplémentaire en Ligue des champions, c'est clé. Cela va permettre d'avoir plus de ressources UEFA pour nos clubs, plus de visibilité pour nos marques, et donc une meilleure notoriété à l'international sous réserve que nos clubs performent. Cette plus forte présence en Europe va aussi permettre d'attirer des investisseurs étrangers importants pour renforcer la structure de nos clubs."