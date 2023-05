Ligue Europa: "L'histoire n'est pas encore finie", prévient Mourinho avant sa 2e finale avec l'AS Roma

Vainqueur de la Ligue Europa Conférence la saison passée, l'entraîneur de l'AS Roma briguera un nouveau titre européen avec le club italien en finale de Ligue Europa le 31 mai face au FC Séville.

José Mourinho remet ça. Après avoir atteint et gagné la finale de la Ligue Europa Conférence la saison passée, l’entraîneur portugais a envoyé l’AS Roma en finale de Ligue Europa, ce jeudi soir. A la faveur de son match nul face au Bayer Leverkusen (0-0) en demi-finale retour, la Louve défiera le FC Séville le 31 mai à Budapest. "Pour nous ce n'est jamais simple, c'est toujours difficile. On a eu des difficultés. Mes joueurs sont fantastiques tout simplement. Ça fait deux ans que l'on est ensemble. La mentalité de cette équipe est incroyable. Cette équipe a aussi un gros staff. Après, il y a aussi des détails. L'histoire n'est pas encore finie, les jeunes trouvent toujours des ressources."

Il veut "envoyer de la force" aux habitants d'Emilie-Romagne

Et Mourinho de pourvuivre : "Mon souci n’est pas d’entrer dans l’histoire mais d’aider les garçons à grandir et à faire des choses importantes pour offrir de la joie aux gens. Aujourd’hui la joie est grande avec cette nouvelle finale européenne. Contre Séville, ce sera très dur. Nous y penserons plus tard, nous devons d’abord penser au championnat." L'AS Roma est 6e de Série A après 35 journées.

En début de conférence de presse, le Special One n’était pas d’humeur à fanfaronner : "C'est un message de force que nous voulons envoyer aux habitants d’Emilie-Romagne, a-t-il déclaré. Nous sommes heureux mais on ne peut pas oublier la tristesse de ces gens." Des très fortes chutes de pluie ont provoqué de graves inondations dans le nord-est de l’Italie .