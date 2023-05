Ligue des champions: un miracle de la Roma nécessaire pour que le 3e de Ligue 1 évite les barrages

Grâce à la qualification de l'AS Rome en finale de la Ligue Europa, jeudi, le troisième de Ligue 1 (vraisemblablement Lens ou l'OM) a toujours un espoir de se retrouver directement qualifié en phase de groupes de Ligue des champions. Mais les chances sont minces qu'un tel scénario se produise. Explications.

Un avenir européen moins incertain pour l'Olympique de Marseille ou Lens dépend de l'équipe de José Mourinho. Alors que les deux équipes françaises se disputent leur position finale sur le podium de la Ligue 1, les Lensois (2es, 75 points) et les Marseillais (3es, 73 points) vont avoir un oeil très attentif sur la fin de saison de la Roma.

Qualifiée en finale de la Ligue Europa, jeudi soir aux dépens du Bayer Leverkusen, l'équipe italienne peut en effet offrir une qualification directe à la prochaine Ligue des champions à la formation qui terminera troisième du Championnat de France, lui évitant d'en passer par deux tours préliminaires.

Une éventuelle sanction de la Juve pourrait tout changer

Pour que le troisième de L1 soit directement envoyé en C1, il faut que le vainqueur de la Ligue Europa, donc possiblement la Roma, soit déjà qualifié pour la C1 via son propre classement en Championnat. Or les chances demeurent très minces de voir un tel scénario se produire, puisque la Louve, à trois journées de la fin de la Serie A, est sixième à six points de la quaitrème place (la première qualificative pour la Ligue des champions en Italie).

Un classement qui peut toutefois considérablement évoluer si la Juventus Turin (2e) voit finalement ses 15 points retirés par la justice sportive pour des transferts douteux. La Vieille Dame passerait alors mathématiquement derrière la Roma, et il resterait alors aux hommes de Mourinho à refaire leur (petit) retard sur l'AC Milan, seulement deux points devant... L'avenir européen de l'OM et de Lens reste tout de même incertain, en attendant que le Championnat italien et la finale de la Ligue Europa ne livrent leur verdict.