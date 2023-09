EN DIRECT - Ligue Europa: OM, Rennes, Toulouse... Suivez le tirage des poules en live

Après le tirage au sort de la Ligue des champions, qui a vu le PSG tomber dans un groupe de la mort et Lens dans un groupe pas facile non plus, place maintenant à l'Europa League, la compétition du jeudi soir, diffusée en grande partie sur RMC Sport et dans laquelle trois clubs français, l'OM, Rennes et Toulouse sont qualifiés.

L'OM et Rennes sont en chapeau 2, Toulouse en chapeau 4. Rendez-vous à 13h sur RMC Sport et sur le site et l'appli RMC Sport. On enchaînera ensuite avec le tirage de la Conference League pour laquelle Lille s'est qualifié jeudi soir, dans la douleur, mais qualifié quand même.