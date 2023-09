Ligue Europa: les meilleurs et pires tirages pour l'OM, Rennes et Toulouse

Les trois représentants français, Rennes, Marseille et Toulouse, connaîtront leurs adversaires en phase de groupes de la Ligue Europa, ce vendredi à partir de 13h. Ils tomberont forcément sur une ou plusieurs grosses écuries.

Après le PSG et Lens en Ligue des champions, tous les autres représentants français en Europe seront fixés sur leur sort ce vendredi. Lille sera le dernier à connaitre ses adversaires en Conference League (tirage à 14h30). Marseille, Rennes et Toulouse sauront la tâche qui les attend en Ligue Europa à partir de 13h à Monaco. Les attentes seront plus fortes pour l’OM, encore sonné par son élimination en 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, et Rennes qui débute sa sixième campagne européenne de rang. Le duo sera placé dans le chapeau 2 qui les expose un peu moins que le TFC (chapeau 4) même s’ils peuvent redouter un menu très corsé.

L'ogre Liverpool, l'emballant Brighton

Il y aura d’abord le gratin du chapeau 1 avec l’ogre Liverpool, l’AS Rome de José Mourinho, les habitués de la Ligue des champions comme l’Ajax Amsterdam, Villarreal, l’Atalanta Bergame ou le Bayer Levekusen. Les Glasgow Rangers pourraient tenir le rang d’adversaire moins effrayant que les autres. Cela aurait pu être le cas de West Ham, dernier vainqueur de la Conference League, après la perte plusieurs joueurs (Declan Rice et Gianluca Scamacca entre autres). Mais depuis, les Hammers ont investi 135 millions d’euros pour s’offrir Mohammed Kudus, Edson Alvarez, James Ward-Prowse ou Konstantinos Mavropanos.

Dans le chapeau 3, Fribourg, cinquième de Bundesliga la saison dernière et double vainqueur de Nantes en Ligue Europa (2-0, puis 3-0), a fait belle impression la saison dernière (élimination en 8es face à la Juventus). C’est aussi le cas du très emballant Brighton de Roberto de Zerbi (les Seagulls ne pourront pas être dans le même groupe que Liverpool, représentant du même pays) ou de la sensation belge de l’Union saint-gilloise (quart de finaliste de la Ligue Europa). Il y a également des vieux briscards de la scène européenne comme le Sheriff Tiraspol, le Sparta Prague ou le Maccabi Haïfa.

>> Suivez le tirage de la phase de groupe de la Ligue Europa EN DIRECT

Il y en a aussi dans le chapeau 4 avec les clubs grecs de l’AEK Athènes et du Panathinaïkos… que l’OM pourrait retrouver après son élimination au 3e tour de qualification de la Ligue des champions. Les plus méconnus Backa Topola (SER), Rakow Czestochowa (POL) ou Häcken (SUE) semblent faire office de tirage plus abordable.

Le programme s’annonce plus compliqué pour le TFC, vainqueur de la dernière Coupe de France placé dans le chapeau 4 et exposé à du lourd pour ses retrouvailles avec l’Europe quinze ans après sa dernière participation. En plus des adversaires énoncés précédemment dans les chapeaux 1 et 3, le TFC pourrait se frotter à du lourd dans le chapeau 2 comme le Sporting Portugal, le Slavia Prague, Olympiacos ou Bétis Séville.

Le pire tirage pour l’OM et Rennes: Liverpool, Fribourg, AEK Athènes

Le meilleur tirage pour l’OM et Rennes: Glasgow Rangers, Sturm Graz, Häcken



Le pire tirage pour Toulouse: Liverpool, Sporting, Fribourg

Le meilleur tirage pour Toulouse: Glasgow Rangers, Olympiacos, Sturm Graz

Les chapeaux :



Chapeau 1: West Ham (ANG), Liverpool (ANG), AS Rome (ITA), Ajax Amsterdam (PBS), Villarreal (ESP), Bayer Leverkusen (ALL), Atalanta Bergame (ITA), Glasgow Rangers (ECO)



Chapeau 2: Sporting Portugal (POR), Slavia Prague (RTC), Rennes (FRA), Olympiacos (GRE), Bétis Séville (ESP), Linz ASK (AUT), Marseille (FRA), Qarabag (AZE)



Chapeau 3: Molde (NOR), Brighton (ANG), Sheriff Tiraspol (MOL), Union saint-gilloise (BEL), Fribourg (ALL), Sparta Prague (RTC), Maccabi Haïfa (ISR), Sturm Graz (AUT)



Chapeau 4: Toulouse (FRA), AEK Athènes (GRE), Backa Topola (SER), Servette Genève (SUI), Panathinaïkos (GRE), Rakow Czestochowa (POL), Aris Limassol (CHY), Häcken (SUE)