Événement RMC Sport: Barça-Manchester United diffusé sur la chaîne Twitch de Domingo

Le choc entre le FC Barcelone et Manchester United, comptant pour les barrages de Ligue Europa, sera diffusé gratuitement ce jeudi (18h45) sur la chaîne Twitch de Domingo, accompagné du streamer Aminematué et du youtuber Wiloo. Il sera également possible de regarder cette rencontre à la télévision sur RMC Sport Live 3 et RMC Story, ainsi qu'en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Première collaboration entre un diffuseur TV et un streamer majeur sur Twitch! Le barrage de Ligue Europa entre le FC Barcelone et Manchester United, ce jeudi à 18h45, sera diffusé gratuitement et intégralement sur la chaîne Twitch du streamer Domingo (1,6 million d’abonnés).

Il sera accompagné de deux autres streamers/youtubers de prestige pour commenter la soirée en direct: Aminematué (1,9 million de followers sur Twitch) et Wiloo (524K followers sur Youtube). Lémuel, le streamer de la chaîne Twitch RMC Sport, sera quant à lui en bord terrain.

RMC Sport et Domingo proposeront une expérience inédite d’un match européen entre deux équipes de légende. De l’avant-match dès 18h depuis le bord terrain, au commentaire en direct du stade, en passant par la captation des coulisses de l’événement, produit par les équipes de RMC Sport, c’est une réalisation digne d’une diffusion TV qui sera proposée sur la plateforme Twitch.

À noter que la rencontre sera également retransmise en direct à 18h45 à la télévision sur RMC Sport Live 3 et en clair sur RMC Story (canal 23), ainsi qu'en direct commenté sur le site de RMC Sport.