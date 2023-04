FC Séville – Manchester United : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après les deux soirées de Ligue des Champions, place à l’Europa League. Et parmi les 4 affiches, le FC Séville défie Manchester United. Dans cet article, place aux informations sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

2-2. C’est le score du match aller entre ces deux équipes. Un score dont se satisfait largement le FC Séville pour plusieurs raisons.

Premièrement, l’équipe espagnole a été menée tout le match avec un doublé du milieu allemand Marcel Sabitzer à la quatorzième et vingt-et-unième minute. Deuxièmement car ses deux buts sont intervenus dans les 10 dernières minutes. Enfin, parce que les deux buts marqués par les joueurs de Séville sont en réalité des buts marqués contre leur camp par des joueurs de Manchester United (Malacia, Maguire). Ce résultat à l’extérieur place le FC Séville dans une posture favorable alors que le club andalou s’apprête à disputer la rencontre retour dans son antre de Sanchez Pizjuan. Pour cette nouvelle rencontre, le double buteur mancunien devrait à nouveau mener les offensives dans le cœur du jeu. Titularisé en pointe, Anthony Martial pourrait débuter la rencontre alors que Marcus Rashford ne devrait pas être suffisamment remis pour jouer. Le vainqueur de cette double confrontation se verra opposé à l’équipe qui se qualifiera entre le Sporting Portugal et la Juventus de Turin. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en direct entre le FC Séville et Manchester United, rendez-vous dans le paragraphe suivant, on vous détaille tout !

FC Séville – Manchester United : à quelle heure ?

Cette affiche entre le FC Séville et Manchester United est à suivre ce jeudi dès 21 heures sur les antennes de RMC SPORT 1. Pour profiter au mieux des rencontres européennes de la fin de saison, RMC Sport propose un abonnement groupé aux offres beIN SPORTS + RMC Sport. Un abonnement accessible dès 29 euros par mois avec un engagement de durée de 12 mois minimum et qui permet d’accéder à 25 canaux en accès immédiat.

