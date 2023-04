Feyenoord – AS Rome : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Cette semaine, la Ligue Europa est déjà de retour. Parmi les affiches des quarts de finale, Feyenoord accueille l’AS Rome. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre dans cet article.

Premiers du championnat d’Eredivisie devant l’Ajax et le PSV Eindhoven, le Feyenoord Rotterdam réalise une saison pleine puisqu’il est aussi qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League.

En face, les joueurs hollandais retrouveront l’AS Rome qui occupe la place de troisième de Série A avec un bilan de 53 points après 29 journées disputées. Pour parvenir à ce niveau dans la compétition, l’AS Roma a réussi à renverser la vapeur face au RB Leipzig lors du barrage. Après une défaite 1-0, le club romain est parvenu à remporter le match retour 2-0 pour se qualifier en huitièmes de finale. A ce stade de la compétition, les hommes de José Mourinho se sont défaits de la Real Sociedad. De leur côté, les joueurs du Feyenoord sont sortis à la première place du groupe F dans un groupe ayant eu la particularité de voir les 4 équipes terminer avec le même nombre de points (8). En huitièmes de finale, les hollandais ont réussi à se défaire du Chakhtior Donetsk, après une victoire fleuve sur le score de 7 buts à 1 lors du match retour. Découvrons sans plus attendre à quelle heure et sur quelle chaîne vous pourrez suivre cette rencontre en direct.

Feyenoord – AS Rome : à quelle heure ?

Ce match entre Feyenoord et l’AS Rome est programmé ce jeudi dès 18 heures 45 sur la chaîne RMC Sport 1. Pour être certain d’arriver à l’heure et ne rien manquer, on vous conseille d’opter pour un abonnement incluant cette chaîne. En ce moment, RMC Sport propose son offre 100 % digitale pour suivre l’intégralité des canaux du groupe. Une offre proposée au tarif de 19 euros par mois avec un engagement de durée de 12 mois.

