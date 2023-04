Juventus – Sporting : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce jeudi soir, c’est soirée Europa League. A l’occasion des quarts de finale, la Juventus défie le Sporting. Dans cet article, on vous précise comment suivre la rencontre en direct.

Habituée à la Ligue des Champions, la Juventus de Turin espère bien lever la coupe de l’Europa League en fin de saison.

Mais en face, le club portugais du Sporting ne l’entend pas de cette oreille et espère continuer son chemin vers le stade Ferenc Puskas de Budapest, au sein duquel aura lieu la finale le 31 mai prochain. Pour arriver à ce stade de la compétition, les deux équipes ont connu un parcours similaire avec une place de troisième à l’issue de la phase de poules de la Ligue des Champions. La Juventus a terminé troisième du groupe H derrière Benfica et le PSG tandis que le Sporting a été devancé par Tottenham et l’Eintracht Francfort dans le groupe D. Une place de troisième, synonyme de barrage pour les deux équipes. Lors de cette phase, le Sporting a disposé du club danois de Midtjylland avant d’éliminer le club londonien d’Arsenal lors des huitièmes de finale. En face, la Juventus a su disposer de Nantes avant une double victoire face à Fribourg à l’occasion des huitièmes de finale. Pour suivre cette nouvelle rencontre, on vous présente l’heure ainsi que la chaîne de diffusion dans le paragraphe suivant.

Juventus – Sporting : à quelle heure ?

Cette affiche entre la Juventus et le Sporting est à suivre ce jeudi dès 21 heures depuis la chaîne RMC Sport 3. Si vous souhaitez suivre la rencontre, on vous conseille d’opter pour un abonnement incluant cette chaîne. En ce moment, RMC Sport propose son offre 100 % digitale qui permet d’accéder aux 15 canaux du groupe en accès immédiat et depuis tous vos supports pour un prix de 19 euros par mois pour celles et ceux qui s'engagent sur 12 mois minimum.

