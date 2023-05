Juventus Turin – FC Séville : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce jeudi marque le retour de l’Europa League avec les demi-finales. Parmi les deux affiches, la Juventus de Turin accueille le FC Séville. Voyons ensemble comment suivre cette rencontre.

Nouveau duel entre deux équipes habituées aux joutes européennes ce jeudi soir. Sur la pelouse du Juventus Stadium, se déplace l’équipe la plus titrée de la compétition : le FC Séville.

Pour parvenir à ce stade de la compétition, le FC Séville s’est débarrassé de Fenerbahçe en huitièmes de finale avant de remporter sa double confrontation face à Manchester United au stade des demi-finales. Alors qu’ils étaient dominés (2-0) lors du match aller, les Sévillans ont su renverser la vapeur en fin de match aller pour arracher le nul 2-2 dans l’antre des Reds Devils. Au retour, le FC Séville s’est facilement imposé sur le score de 3 buts à 0. De leurs côtés, les joueurs de la Juventus de Turin ont disposé de Fribourg en huitièmes de finale avant de l’emporter face au Sporting Portugal en quarts de finale. Pour les deux clubs, une qualification en finale serait synonyme de nouveau duel face au vainqueur de la double confrontation entre l’AS Roma et Leverkusen. Pour ce premier acte, Angel di Maria devrait démarrer la rencontre pour la Juventus. En face, Rafa Mir devrait être aligné dès le coup d’envoi. Sans plus attendre, voyons les détails concrets pour suivre cette demi-finale aller de l’Europa League en direct.

Juventus Turin – FC Séville : à quelle heure ?

La rencontre aller entre la Juventus de Turin et le FC Séville est à suivre ce jeudi dès 21 heures sur les antennes de W9 et de CANAL+ Foot. Si vous souhaitez profiter de l’expertise des équipes de CANAL+, plusieurs offres sont accessibles comme le pack CANAL+ Sport, résolument orienté sur les compétitions sportives. Car via ce pack, le souscripteur pourra accéder à l’ensemble des chaînes de CANAL+ mais aussi aux 10 canaux de beIN SPORTS. Le tout pour un prix de 34.99 euros par mois avec un engagement de 24 mois.

