L’UEFA ouvre une enquête contre la Juve pour suspicion d’infraction au fair-play financier

L’UEFA annonce jeudi l’ouverture d’une enquête contre la Juventus Turin. Le club italien est notamment poursuivi pour de possibles infractions au règlement du fair-play finacier.

La Juventus en pleine tourmente. Alors que la Coupe du monde 2022 attire tous les regards, en Italie, le club légendaire de Turin pique sa crise. Lundi, on apprenait la démission d’Andrea Agnelli, et de l’ensemble du conseil d’administration dont le patron italien était le président. Un départ inattendu qui s’expliquerait par l'ouverture d'une enquête par le parquet de Turin et la Consob qui régule la bourse italienne (la Vieille Dame est cotée en bourse).

Le fair-play financier et l'octroi de licences

Le parquet de Turin a demandé jeudi le renvoi en justice de l'ancien président de la Juventus et de 12 autres dirigeants soupçonnés d'irrégularités dans la gestion financière du club, selon les médias italiens.

Autre conséquence et elle est de taille, l’UEFA a annoncé ce jeudi aussi l’ouverture d’une enquête pour de possibles infractions au règlement du fair-play financier, mais aussi sur l’octroi de licences. Troisième de Serie A après 15 journées de championnat, la Juventus affrontera le FC Nantes le 16 février en 16e de finale aller de Ligue Europa.

