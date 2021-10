Lazio-OM, les compos: Milik enchaîne une deuxième titularisation

Pour ses retrouvailles avec Maurizio Sarri, à l'occasion du match Lazio-OM en Ligue Europa, Arkadiusz Milik est titulaire pour la deuxième fois de suite avec le club phocéen. Cengiz Ünder, suspendu lors du dernier match de championnat, est de retour dans le onze. Coup d'envoi à 18h45, en direct sur RMC Sport 1.

En troisième position du groupe E avec deux points, l'OM joue "une finale sur deux matchs" contre la Lazio, ce jeudi soir (18h45 en direct sur RMC Sport 1), selon les propos de son coach Jorge Sampaoli en conférence de presse. Cette rencontre est l'occasion pour lui d'aligner pour la deuxième fois de suite Arkadiusz Milik, qui retrouve sur le banc d'en face son ancien entraîneur de Naples Maurizio Sarri.

À trois jours du Classique contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome, l'Olympique de Marseille va également jouer avec deux trois joueurs passés auparavant par la capitale italienne: Pau Lopez dans le but et Cengiz Ünder (suspendu lors du dernier match de championnat). Ils gardent, comme Gerson, remplaçant, un souvenir amer de leur aventure à l'AS Rome, et donc au stade Olimpico, qui est partagé avec la Lazio.

Du côté de la Lazio, si tout l'effectif est disponible, Maurizio Sarri avait cependant prévenu qu'il procéderait à quelques rotations afin de préserver la condition physique de ses joueurs. "Avec les calendriers actuels, la Ligue Europa devient une compétition quasi-infaisable", a-t-il lancé mercredi, dès le début de la conférence de presse d'avant-match. Ce qui explique que le milieu offensif brésilien Luis Alberto débute sur le banc.

Les compos du match:

Lazio: Strakosha - Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Marusic - S.Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

OM: P. Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Lirola, Guendouzi, Kamara, Rongier, Ünder - Payet - Milik.