Le dépit de Xavi après le tirage Barcelone-Manchester united

L'entraîneur du FC Barcelone était présent en conférence de presse ce lundi après-midi, et forcément, il a réagi à la grosse info de la mi-journée: le tirage des barrages de la Ligue Europa, pas clément avec le Barça.

C'est la grosse affiche de ce barrage de Ligue Europa, qui a parfois été la finale de la Ligue des champions: le FC Barcelone accueillera en barrage aller Manchester united, et c'est peu dire que Xavi l'avait un peu mauvaise en conférence de presse après le tirage: "Nous n'avons pas de chance, on prend toujours le pire tirage."

Pas vraiment verni au tirage, le FC Barcelone a fini troisième du "groupe de la mort" en Ligue des champions, derrière l'Inter et le Bayern, sans jmais réussir à se mettre au niveau de ce dernier, malgré un mercato XXL et l'arrivée notamment de Robert Lewandowski. Une élimination qui a aussi coûté très cher financièrement à un club en mauvaise santé économique(et c'est ainsi qu'on peut interpréter la retraite surprise de Piqué qui renonce à tout ce que le club lui devait).

Xavi: "Je le prends bien"

Le Barça pouvait espérer se refaire la ceruise, mais pour ça, il fallait aller loin en Ligue Europa, et c'est plutôt mal barré avec ce tirage pas simple, même si on ne sait pas sdu tout à quoi ressemblera Manchester united en février prochain, et si Cristiano Ronaldo fera toujours parti de l'éfeectif mancunien.

Pour autant, très vite, l'entraîneur catalan a fait contre mauvaise fortune bon coeur:"Je le prends bien. Parfois, jouer contre les meilleurs vous fait donner un plus. Ce est un défi. Nous pouvons donner notre meilleur ici."

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.