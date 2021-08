Ligue Europa Conférence: Rosenborg ou Domzale pour Rennes en barrages

Sixième de la dernière saison de Ligue 1, le Stade Rennais jouera en août les barrages de la nouvelle Ligue Europa Conférence. Ce sera face aux Norvégiens de Rosenborg, ou aux Slovènes de Domzale.

Le Stade Rennais est fixé. Ou presque. Sixième de la dernière saison de Ligue 1, le club breton a obtenu un billet pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Et s'il veut disputer la phase de poules de la nouvelle compétition, et être européen en 2021-2022, il lui faudra sortir soit Rosenborg, soit Domzale.

Alors que l'UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort des barrages, Rennes a ainsi hérité du vainqueur du duel entre le club norvégien et le club slovène, qui s'affrontent cette semaine et la suivante en 3e tour qualificatif.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez de la Ligue Europa Conférence en 2021-2022

Aller le 19 août, retour le 26

Rosenborg a terminé 4e du championnat de norvège en 2020, ce qui lui a permis de filer en 2e tour qualificatif de la Ligue Conférence. Domzale a lui terminé 4e du championnat 2020-2021 de Slovénie, derrière Mura, Maribor et l'Olimpija Ljubljana.

Le match aller du barrage est programmé le jeudi 19 août en France, et le retour la semaine suivante, le 26 août. Le tirage de la phase de poules aura lieu dès le 27. Si le Stade Rennais est qualifié, il jouera ensuite les jeudis 16 et 30 septembre, le 21 octobre, les 4 et 25 novembre, et le 9 décembre.

Dans les autres affiches, Tottenham, l'un des cadors du tournoi, sera opposé au vainqueur de la rencontre entre Paços de Ferreira (Portugal) et Larne (Irlande du nord), tandis que l'AS Rome fera face à Trabzonspor (Turquie) ou Molde (Norvège).