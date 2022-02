Ligue Europa: Gasperini juge la fin de la règle du but à l’extérieur "plus juste"

La disparition du but à l’extérieur en Coupes d’Europe fait toujours débat, à l'heure où ses premières applications vont se faire sentir concernant les barrages de Ligue Europa et de Conference League. Pour sa part, le coach de l’Atalanta Gian Piero Gasperini trouve cette mesure "plus juste".

La règle du but à l’extérieur a longtemps créé des scénarios à suspense en Ligue des champions et en Ligue Europa. Mais en juin 2021, l’UEFA a décidé de supprimer ce point du règlement. Une décision ayant fait beaucoup parler chez les fans de football et qui aura ses premières applications concrètes ce jeudi, lors des barrages retour de C3 et de Conference League.

Pour Gian Piero Gasperini, cette décision est une bonne mesure prise par l’instance européenne. En conférence de presse, le coach de l’Atalanta, qui sera opposé à l’Olympiacos en barrage retour en Ligue Europa, estime que cela évite des scénarios injustes pour les clubs: "Je trouve cette réforme beaucoup plus juste. Je la trouve plus juste car pour se qualifier il faut a minima une victoire et un nul."

Vainqueur de la phase aller face aux Grecs (2-1), le coach italien est heureux de savoir qu’un simple but de leur adversaire ce jeudi (à 18h45) ne sera pas suffisant pour les éliminer: "Si nous perdions 1-0, nous aurions été éliminés (…) Ce sera plus difficile mais plus juste, c’est une bonne chose."

Les explications de Ceferin sur cette mesure

Au moment d’annoncer la suppression de cette règle, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avançait que cela favoriserait le spectacle sur le terrain et que les équipes auront plus de réticences à fermer le jeu, afin de ne pas partir avec un gros désavantage au match retour: "L’impact de la règle va désormais à l’encontre de son objectif initial car elle dissuade les équipes à domicile, en particulier au match aller, d’attaquer. Puisqu’elles craignent d’encaisser un but qui donnerait à leurs adversaires un avantage crucial."

La volonté d’instaurer plus d'équilibre lors des matchs a été une des raisons ayant encouragé ce changement: "Il y avait aussi des critiques sur l’injustice, surtout en prolongation, d’obliger l’équipe à domicile à marquer deux fois lorsque l’équipe à l’extérieur avait mis un but."