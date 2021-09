Ligue Europa: Gerrard dithyrambique sur l'OL, qui "devrait jouer la Ligue des champions"

L’OL se déplace sur la pelouse des Glasgow Rangers, jeudi à 21h, pour la première journée de Ligue Europa. En conférence de presse, l’entraineur des Ecossais Steven Gerrard loue le niveau des Lyonnais.

Après une saison sans coupe d’Europe, l’OL s’apprête à retrouver les soirées européennes. Les Rhodaniens affrontent les Glasgow Rangers, jeudi à 21h, lors de la première journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Malgré un début de saison en demi-teinte des Lyonnais, l'entraîneur des Glasgow Rangers, Steven Gerrard, estime que le premier match de C3 jeudi sera "un gros test" pour les siens, face à "une équipe qui devrait jouer la Ligue des champions".



Seulement septième de Ligue 1 avec huit points pris en cinq journées, Lyon n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière sous les ordres de son nouvel entraîneur, Peter Bosz. "Quand un nouvel entraîneur arrive, cela prend du temps de construire un style de jeu et un système. Il faut que les joueurs et l'entraîneur s'habituent les uns aux autres", a relativisé Gerrard en conférence de presse avant le début du groupe A de la C3.



"Lyon a de très bons joueurs, c'est un gros club qui devrait être en C1. Ils ont aussi un entraîneur très expérimenté et on ne se fait aucune illusion sur la difficulté du match que nous avons à jouer demain", a ajouté l'ancien milieu de Liverpool.

Même l'absence de Moussa Dembélé, qui a souvent martyrisé les Rangers quand il évoluait au Celtic (2016-2018), avec sept buts inscrits en neuf matchs sans jamais perdre, ne rassure pas particulièrement Gerrard. "Ce serait très naïf de croire que Lyon sera moins fort juste parce qu'un joueur lui manque", a-t-il averti.

Les Rangers reussient à Bosz

Bosz connaît bien les Rangers, a d'ailleurs rappelé le coach, puisque le Bayer Leverkusen, l'ancienne équipe qu'il dirigeait, avait éliminé le club écossais en huitièmes de finale de la C3 il y a deux saisons, avec une victoire 3-1 à Ibrox Park. Le champion d'Écosse en titre ne se présentera tout de même pas en victime expiatoire.



"On peut toujours apprendre en jouant contre les meilleurs équipes (...) Les matches face à des équipes comme Lyon, c'est ce que tout le monde veut vivre", a-t-il relevé. "Ce sera un gros test, aucun doute, il faudra un niveau de concentration élevé, sinon contre ces équipes on est punis très vite (...) mais on a confiance dans le fait qu'on peut jouer à ce niveau et être compétitifs, on veut leur poser des problèmes", a-t-il conclu.



Cette compétition européenne est un réel objectif pour l’Olympique Lyonnais, qui espère réaliser un beau parcours. Pour rappel, le vainqueur de la compétition est directement qualifié pour la prochaine Ligue des champions.



