Ligue Europa: Kovac vise la première place face à la Real Sociedad

Premier du groupe B en Ligue Europa, l’AS Monaco sera opposé à la Real Sociedad ce jeudi à 21h. Niko Kovac s’est montré méfiant vis-à-vis de la formation espagnole, susceptible selon lui de leur causer de nombreux problèmes dans le jeu.

En difficulté en championnat avec au compteur trois matchs nuls de suite, l’AS Monaco se porte bien en Ligue Europa. Leader de son groupe avec huit points, les Monégasques seront opposés ce jeudi à la Real Sociedad (à 21h).

Une formation, deuxième de Liga, que le technicien Niko Kovac ne sous-estime évidemment pas: "On devra être à 100%, être concentré dès les premières minutes car cette équipe est bonne avec et sans ballon. Notre concentration devra être à son maximum".

Pour le club de la Principauté, l’objectif principal sera la première place: "On veut gagner, on sait ce qui est nécessaire pour terminer premier du groupe et passer à la phase suivante. Un point serait bien aussi mais on ne peut pas jouer pour faire nul, c’est trop difficile, surtout face à une équipe comme la Real Sociedad".

"Nous ne sommes pas inquiets"

Décevant en Ligue 1 avec cette actuelle huitième place au classement, l’ancien coach du Bayern Munich est conscient d’avoir une part de responsabilité dans la mauvaise passe de son équipe: "Le coach est toujours responsable quand ça ne fonctionne pas mais nous travaillons dans la bonne direction".

Le Croate a aussi réaffirmé sa confiance en son groupe: "Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et ils ont besoin d’apprendre comment gérer, comment travailler quand tu joues tous les trois jours. Nous ne sommes pas inquiets et sûrs de nos qualités".