Ligue Europa: l'AS Monaco joue très gros contre l'Étoile Rouge de Belgrade

En laissant, la semaine passée, la première place à Ferencvaros (1-1), les Monégasques jouent ce jeudi à 18h45 leur avenir européen. Cette dernière journée de phase de poule de Ligue Europa peut les voir finir deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes du groupe H.

L’échec en tour préliminaire de Ligue des champions, début août, face au PSV Eindhoven, avait laissé des traces à Monaco. Une nouvelle désillusion européenne, ce jeudi soir contre l’Étoile Rouge de Belgrade, fragiliserait Philippe Clement avant la trêve. En laissant échapper la victoire la semaine passée à Budapest, le club de la Principauté ne peut plus obtenir son billet pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. L’ASM ne peut espérer mieux qu’un 16e de finale contre un club repêché en Ligue des champions (Barcelone, Juventus, Ajax…). Mais prudence, car Monaco peut aussi être reversé en Ligue Europa Conférence... voir même finir dernier de son groupe.

“C’est dangereux de trop calculer”

Une victoire assurerait à Wissam Ben Yedder et aux siens un avenir en Ligue Europa. En cas de nul en revanche, il faut que Trabzonspor ne gagne pas à domicile contre Ferencvaros, déjà assuré de finir premier. Le cas échéant, l’ASM peut finir dernier ou se contenter d’un repêchage en C4. Cela n’aurait rien de honteux pour Philippe Clement: “J’ai vu l’an passé un grand entraîneur (José Mourinho) se faire un tatouage sur son bras de la Conférence League. Quelqu’un qui a gagné beaucoup plus de trophées que moi. C’est une compétition où tu peux aussi rencontrer de grands noms et jouer de grands matchs… Mais je veux être clair, nous jouons pour la deuxième place!”

L'entraîneur belge estime d’ailleurs que ses hommes ne doivent pas songer à tout cela: “C’est important que les joueurs n’aient pas les scénarios dans leur tête. C’est dangereux de trop calculer. On doit être concentré sur nous, notre jeu.”

S’appuyer sur la victoire du match aller

"On doit jouer notre jeu sans pression inutile, juge Axel Disasi. Avoir la rage tout en conservant une certaine tranquillité d’esprit.” Pour cela, les Monégasques peuvent s’appuyer sur leur victoire (0-1) au Marakana début septembre. Malgré cet ascendant, le vice-capitaine de l’ASM ne s’attend pas à une promenade de santé face aux Serbes, encouragés par un millier de supporters: “Le match ne sera pas du tout le même qu’à l’aller. L’enjeu est bien plus important! Comme nous, ils vont tout donner pour se qualifier” prévient le défenseur.

L’Étoile Rouge doit impérativement s’imposer pour s’offrir un avenir européen en 2023. De quoi s’exposer et laisser des espaces aux Monégasques? Pas certain répond Philippe Clement: “C’est une équipe qui pousse toujours pour gagner. Elle ne se contente pas de défendre et de contrer. (...) Il faudra faire un grand match pour l’emporter.”

Les voyants sont au vert pour l’Étoile Rouge

Après quatre matchs sans victoire, Monaco s’est rassuré dimanche en retrouvant le chemin du succès contre Angers (2-0) à domicile. Sixième de Ligue 1, à trois points du podium, le club de la principauté a des résultats en dents de scie depuis le début de la saison.

Tout l’inverse des Serbes qui survolent leur championnat. Invaincus après seize journées (14 victoires et deux nuls), ils possèdent sept points d’avance sur leur rival, le Partizan Belgrade. L’Étoile Rouge est d’ailleurs sur une série de cinq victoires de rang mais devra faire au stade Louis-II sans Aleksandar Dragovic. Le défenseur de 31 ans, passé par le Bayer Leverkusen et Leicester, est suspendu pour une accumulation de carton jaunes.