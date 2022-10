Coupes d'Europe: les six clubs français peuvent se qualifier pour la suite... et voici comment

La France compte six représentants cette saison sur la scène européenne. Avant la dernière journée de la phase de poules, les six clubs de Ligue 1 peuvent encore rejoindre la phase à élimination directe et poursuivre l’aventure en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Conference League.

Le PSG qualifié mais pas encore premier

Le PSG se déplace sur le terrain de la Juventus (mercredi 21h sur RMC Sport 1) lors de la dernière journée du groupe H en Ligue des champions. Leader à la différence de but de le Benfica (+8 pour le PSG et +4 pour le Benfica), le club francilien doit faire au moins aussi bien que les Portugais qui se déplaceront sur le terrain du Maccabi Haïfa.

Si les Lisboètes l’emportent, Paris doit gagner à Turin en préservant son goal-average positif. Si les Lisboètes font nul en Israël, Paris pourra se contenter d’un nul face aux Bianconeri. Si les Lisboètes perdent à Haïfa, Paris peut perdre contre la Juve mais en préservant son goal-average positif.

- Le PSG (déjà qualifié) premier de son groupe si résultat meilleur ou égal à celui du Benfica

- Le PSG (déjà qualifié) deuxième de son groupe si le Benfica remonte quatre buts d’écart à la différence générale ou si le PSG fait un moins bon résultat.

Tout reste possible pour l’OM

Relancé grâce à deux succès contre le Sporting, l’OM a rechuté sur un but de Randal Kolo Muani face à Francfort (2-1). Provisoirement dernier de sa poule, le club phocéen peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions et même finir premier en cas de victoire contre Tottenham au Vélodrome (mardi dès 21h sur RMC Sport 1). Mais Marseille peut tout aussi bien se retrouver dernier et éliminé de toutes les compétitions européennes.

- L'OM termine premier et se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue de champions en cas de victoire contre Tottenham si le Sporting et Francfort font match nul

- L'OM termine deuxième et se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue de champions en cas de victoire contre Tottenham s'il y a un vainqueur dans le match Sporting-Francfort

- L'OM termine troisième et se retrouve en barrages de Ligue Europa en cas de nul contre Tottenham si Francfort gagne contre le Sporting

-L'OM termine quatrième en cas de nul contre Tottenham si le Sporting ne perd pas contre Francfort

- L'OM termine quatrième en cas de défaite contre Tottenham.

Rennes vise la première place

Rennes semblait avoir fait le plus dur en menant de trois buts sur le terrain de Fenerbahçe en Ligue Europa. Avec une victoire en Turquie, les Bretons de Bruno Genesio auraient validé la première place du groupe B. Mais le nul concédé dans les dernières minutes (3-3) obligera les Rennais à un carton offensif lors de la dernière journée contre l’AEK Larnaca pour espérer finir en tête de la poule

- Rennes qualifié pour les huitièmes de Ligue Europa si victoire avec un succès plus large que Fenerbahçe contre Kiev

- Rennes qualifié pour les huitièmes de Ligue Europa si meilleur résultat que Fenerbahçe

- Rennes deuxième et qualifié pour les barrages de Ligue Europa si moins bon résultat que Fenerbahçe.

Monaco a son destin en mains

Une superbe Madjer de Wissam Ben Yedder avait lancé l’AS Monaco vers un succès capital en Hongrie face à Ferencvaros. Mais les locaux ont fini par égaliser dans les dix dernières minutes de cette rencontre du groupe H en Ligue Europa. Un nul qui assure la qualification des Hongrois pour les huitièmes de finale de C3 alors que l’ASM devra battre l’Etoile Rouge de Belgrade pour valider son billet pour les barrages. Un nul contre les Serbes suffirait aussi si Ferencvaros ne perd pas en Turquie face à Trabzonspor.

- Monaco qualifié pour les barrages de Ligue Europa si victoire contre l’Etoile Rouge de Belgrade

- Monaco qualifié pour les barrages de Ligue Europa si nul contre l’Etoile Rouge de Belgrade et si Trabzonspor ne gagne pas contre Ferencvaros

- Monaco reversé en Conference League si nul contre l’Etoile Rouge de Belgrade et si Trabzonspor gagne contre Ferencvaros

- Monaco reversé en Conference League si défaite contre l’Etoile Rouge de Belgrade et si Trabzonspor perd contre Ferencvaros

- Monaco éliminé de toutes les compétitions européennes si défaite contre l’Etoile Rouge de Belgrade et Trabzonspor fait nul ou gagne contre Ferencvaros.

Nantes rêve d’un petit miracle

Buteur à la dernière seconde du match contre Karabagh ce jeudi à la Beaujoire, Ignatius Ganago a offert un précieux succès aux Nantais (2-1) dans le groupe G de la Ligue Europa. Avec six points, soit quatre de plus que l’Olympiacos, les Canaris sont assurés d’être au moins reversés en Conference League au terme de la phase de poules. Mais les hommes d’Antoine Kombouaré peuvent encore décrocher un ticket pour les barrages de la Ligue Europa. Pour cela il faudra gagner en Grèce et compter une sur victoire de Fribourg, déjà assuré de la première place, en Azerbaïdjan contre Karabagh.

- Nantes qualifié pour les barrages de Ligue Europa si victoire Olympiacos et si Karabagh ne gagne pas contre Fribourg

- Nantes reversé en Conference League si Karabagh gagne contre Fribourg

- Nantes reversé en Conference League si défaite ou nul contre l’Olympiacos.

Nice va devoir finir le travail

Nicolas Pépé et Mario Lemina buteurs, Nice a battu le Partizan Belgrade ce jeudi en Conference League. Un succès qui offre provisoirement la première place de sa poule aux Aiglons devant les Serbes. Mais les Niçois ne sont pas encore qualifiés en raison de l’arrêt du duel entre Cologne et Slovacko pour cause de brouillard en Tchéquie (reporté à ce vendredi 13h).

En ballottage favorable avec huit points, les protégés de Lucien Favre seront qualifiés pour les huitièmes de finale de C4 en cas de victoire à Cologne jeudi prochain. Mais un nul ou même une défaite en Allemagne dans six jours pourrait suffire à envoyer Nice en barrages de Conference League selon le résultat du duel entre les Allemands et les Tchèques ce vendredi.

- Nice qualifié pour les huitièmes de finale de Conference League si victoire contre Cologne.