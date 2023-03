Ligue Europa: le but de Saliba pour Arsenal face au Sporting

William Saliba a ouvert le score pour Arsenal ce jeudi soir lors du 8e de finale aller de Ligue Europa contre le Sporting Portugal. Le défenseur français a trouvé la faille d’une tête piquée sur corner.

Nice est l’ultime représentant tricolore encore qualifié en Coupe d’Europe. Mais l’Hexagone peut toujours compter sur ses ressortissants à l’étranger pour briller sur la scène continentale. En déplacement sur la pelouse du Sporting Portugal ce jeudi soir en 8e de finale aller de Ligue Europa (à suivre sur RMC Sport), Arsenal a ouvert le score grâce à un coup de casque de William Saliba sur corner.

Premier but en Coupe d'Europe

A la 22e minute, Fabio Vieira dépose un caviar sur la tête du défenseur international français (huit sélections). Seul dans les six mètres, l’ancien joueur de l’OM n’a plus qu’à ajuster Adan, le portier du Sporting Portugal, pour parfaitement lancer son équipe dans cette double confrontation. C’est le premier but de sa carrière en Coupe d’Europe.

Le Sporting a su rebondir

Dans la foulée de cette ouverture du score, une petite altercation a éclaté entre Zinchenko et Matheus Reis. Sur le corner qui amène le but, les deux joueurs sont au duel et s'effondrent. Une fois le ballon entré dans les cages, le latéral ukrainien d’Arsenal est alors venu chambrer le piston brésilien du Sporting, ce qui a provoué une petite chamaillerie. Zinchenko a été averti sur le coup.

Une petite altercation a éclaté entre Zinchenko et Matheus Reis © RMC Sport

Bien entrés dans cette rencontre, les Gunners ont cependant craqué à la 35e minute. Une nouvelle fois sur corner, les Portugais sont revenus à égalité grâce à tête décroisée d’Inacio (1-1). Dès le retour des vestiaires, ceux qui étaient dans la même poule que l'OM en Ligue des champions ont même pris l'avantage grâce à Paulinho, en renard des surfaces pour reprendre une frappe repoussée par Turner, le gardien d'Arsenal (2-1, 55e).