Ligue Europa: Séville surclasse Manchester United et rejoint la Juve en demi-finales

Grâce à un doublé d'En-Nesyri et un but du Français Loïc Badé, le Séville FC a nettement battu Manchester United 3-0 jeudi soir en quart de finale retour de Ligue Europa. Les Andaloux viseront une place en finale de C3, une compétition qu'ils ont déjà remporté six fois, face à la Juventus en demi-finale.

La Ligue Europa retrouve son spécialiste. Vainqueur des éditions 2006, 2007 (dans la version de l'ex-Coupe de l'UEFA) 2014, 2015, 2016 et 2020, le Séville FC n’est plus qu’à deux matchs d’une septième couronne. Après avoir arraché un match nul 2-2 à Old Trafford, le club andalou a battu Manchester United 3-0 jeudi en quart de finale retour de C3. Youssef En-Nesyri, double buteur et Loïc Baldé ont offert un splendide succès face à des Red Devils vraiment trop fébriles en défense. Les Sévillans brigueront une place en finale face à la Juve, tombeur du Sporting.

Loïc Badé buteur, Anthony Martial blessé

Manchester United qui menait 2-0 à six minutes du temps réglementaire lors du match aller pourra regretter de ne pas avoir su gérer cet avantage. Dans l’ambiance volcanique du stade Ramón Sánchez-Pizjuán, les Sévillans ne leur ont laissé aucun espoir. Les Sévillans ont clairement dominé les débats et mérité leur qualification. Ils ont en plus bénéficié des gros coups de main des Red Devils. Le premier dès l'entame de match grâce à Harry Maguire, auteur d’une perte de balle terrible devant son but, dont profite l’attaquant marocain Youssef En-Nesryri (1-0, 8e).

Juste avant la pause, l’ancien attaquant de l’OM, Lucas Ocampos, pense avoir fait le break mais son but est refusé par le VAR en raison d’une position de hors-jeu. Ce n’est que partie remise. Après la pause, le défenseur français prêté par le Stade Rennais, Loïc Badé, fait jouer sa taille (1,91m) et place un coup de tête qui trompe un De Gea peu inspiré (2-0, 74e). Dans la foulée, Anthony Martial sort (encore) blessé (53e).

Puis c'est au tour de De Gea, encore lui, d'être l'auteur d'une énorme boulette à la réception d'une chandelle loin de son but. Un cadeau dont profite Youssef En-Nesryri, auteur d'un doublé (3-0, 81e). L'addition est lourde pour MU mais logique. Manchester United ne remportera pas sa deuxième Ligue Europa après celle glanée en 2017. Le FC Séville, en revanche, peut rêver d'un septième sacre.