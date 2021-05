Arsenal-Villarreal en direct: Les Gunners doivent refaire leur retard pour voir la finale

Arsenal encore en vie

Dominés et en infériorité numérique à l'aller, les Gunners s'en étaient bien sorti avec une courte défaite (1-2) et ce but à l'extérieur de Pépé qui pourrait peser dans la balance. Une victoire d'Arsenal de deux buts ou le score de 1-0 suffirait à envoyer les hommes d'Arteta en finale à Gdansk le 26 mai.

Retrouvez le résumé vidéo du match aller ici.