Ligue Europa: suivez OM-Lazio en direct

La réponse de Gerson aux critiques sur son adaptation

Quatre mois après son arrivée à Marseille, Gerson n’a pas encore convaincu les observateurs et supporters de l’OM. "Quand je suis arrivé ici, je voulais bien faire, mais le foot c'est comme ça, il y a des hauts et des bas..., a-t-il reconnu en conférence de presse. Je suis en train de m'adapter, je fais du mieux possible pour répondre aux attentes. Chaque jour je suis plus heureux, je me sens un peu plus à la maison. Je donne mon maximum en tout cas".