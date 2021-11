Ligue Europa: encore un nul contre le Lazio mais l'OM reste en vie

Devant au score, puis menés 2-1, les Marseillais ont dû s'arracher pour sauver un point ce jeudi face à la Lazio Rome (2-2), au Vélodrome. Ils restent troisièmes de leur groupe mais peuvent toujours se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Quatre matchs, quatre nuls. Et des regrets, comme d'habitude. Accroché ce jeudi par la Lazio Rome (2-2) au Vélodrome, l'OM reste scotché à la troisième place de son groupe en Ligue Europa avec un point de retard sur son adversaire du jour et quatre sur Galatasaray. Tout reste possible pour la qualification pour les huitièmes, mais il faudra enfin gagner lors des deux dernières journées, et si possible dès le 25 novembre en Turquie, contre le leader de cette poule.

>> Revivez OM-Lazio

Difficile de comprendre comment l’OM a réussi à ne pas gagner ce match au vu de sa première période. Tout avait bien commencé pour les hommes de Jorge Sampaoli avec l’ouverture du score d’Arkadiusz Milik (32e) sur un penalty obtenu par l’avant-centre polonais et validé par le VAR, après une faute évitable de Francesco Acerbi. Bien en place, efficace au pressing et pas du tout inquiétés défensivement, les Marseillais semblaient bien partis pour faire le break dans la foulée. Et pourtant, au bout d’une mi-temps passée à courir dans le vide et à subir les vagues adverses, c’est la Lazio qui est parvenue à égaliser dans le temps additionnel.

Saliba fautif, Immobile dans l'histoire

Jusqu’alors transparent, Felipe Anderson a profité d’un cafouillage pour tout relancer (45e+6). Un but là encore confirmé par le VAR, et un scénario extrêmement cruel pour les Marseillais. La deuxième douche froide est arrivée au retour des vestiaires. Avec un William Saliba fautif. Si convaincant depuis le début de la saison, au point de s'être imposé comme le patron de la défense marseillaise en seulement quelques semaines, et de s’inviter dans le débat pour une éventuelle place en équipe de France, l'ex-Stéphanois a pour une fois déçu contre la Lazio. Déjà loin d’être irréprochable sur le premier but italien, il est totalement coupable sur le deuxième.

En manquant son contrôle sur une passe en retrait de Valentin Rongier, il a offert un cadeau inespéré à Immobile, qui s’est appliqué pour ajuster Pau Lopez (49e) et inscrire son 160e but sous le maillot de la Lazio. Le voilà désormais meilleur buteur de l’histoire de son club, devant l’ancien attaquant Silvio Piola et ses 159 pions entre 1934 et 1943.

Mené 2-1 à domicile, dos au mur, l’OM n’a rien lâché. Avec beaucoup d’imprécision. Mais beaucoup de caractère, aussi. Et à force d'encourager son équipe, le Vélodrome a fini par s’embraser lorsque Dimitri Payet s’est arraché pour égaliser dans un angle fermé (82e). Si son tir n'avait pas échoué sur la transversale (90e), le Réunionnais aurait même endossé le costume de sauveur. Bien sûr, ce résultat n'est pas celui espéré par Sampaoli. Mais il maintient au moins l'OM en vie dans cette compétition.

>> La Ligue Europa est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres