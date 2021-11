OM-Lazio: 10.000 enfants invités dans le virage Nord, qui devait être fermé

À cause des incidents survenus contre Galatasaray, le virage Nord du Vélodrome devait être fermé pour le match OM-Lazio en Ligue Europa. Mais le club a obtenu de l'UEFA que 10.000 jeunes soient invités à la place des ultras, pour remplir la tribune malgré tout.

Un "Aux Armes" descendra bien du virage Nord lors du match OM-Lazio, mais il ne sera chanté... que par des enfants. C'est une initiative rare, voire du jamais vu. La tribune du stade Vélodrome ne sera remplie que par de jeunes supporters de l'OM de 10 à 14 ans, ce jeudi soir (21h00).

Cette décision a été prise après concertation entre l'UEFA et l'Olympique de Marseille. À la suite des incidents survenus lors de la rencontre OM-Galatasaray, l'instance européenne avait sanctionné le virage Nord d'un match à huis clos. La tribune, habituellement réservée aux Fanatics, au MTP, aux Dodgers et au Club des amis de l'OM, devait donc être fermée face à la Lazio.

Soucieuse d'éviter la triste image d'une tribune vide lors de la retransmission TV, l'UEFA a finalement proposé à l'OM d'ouvrire le virage, mais uniquement pour les jeunes et sur invitation. En tout, 10.000 places ont donc été envoyées.

Sampaoli ému par cette "idée très noble"

Ce public sera composé des équipes de jeunes de l'OM, des clubs amateurs de la région, des centres aérés et des associations sportives, entre autres. Avec le survêtement de leur club et une écharpe de l'OM, ces jeunes ont rendez-vous au Parc Chanot, derrière le virage Nord, pour entrer au fur et à mesure dans le stade. Un accompagnateur est prévu pour six enfants.

"Certains enfants ne sont jamais allés au stade Vélodrome. Ce sera donc l'occasion, se réjouit Omar Keddadouche, président du club de l'ASC Vivaux Sauvagère. On fait plaisir à des enfants et on remplit un stade. Je salue l'initiative de l'OM et du président Longoria, qui montre que c'est vraiment un grand président. Il pense non seulement à ses supporters, mais aussi aux clubs amateurs marseillais et de la région. Tout le monde est content, à l'arrivée. C'est vraiment une très belle chose".

"Cela me semble être une initiative incroyable. Ça me remplit d'émotion", a acquiescé l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli, dans un entretien accordé à RMC Sport. "C'est ainsi que l'on crée un sentiment d'appartenance à un club et à un écusson, a aussi dit l'Argentin. C'est donc une idée très noble de la part du club. (...) J'espère que les enfants qui seront dans cette tribune auront des émotions grâce à cette équipe. C'est notre obligation de représenter le club d'une belle manière et de façon courageuse".