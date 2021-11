OM-Lazio: Sampaoli agacé par le comportement de certains supporters marseillais

A l’occasion de la 4e journée de Ligue Europa, l’OM a concédé un nouveau match nul face à la Lazio Rome (2-2) au Vélodrome. Un match marqué par de brefs incidents en fin de première période que Jorge Sampaoli n’a pas apprécié.

Quatre matchs, quatre résultats nuls. L’OM ne perd pas en Ligue Europa, mais n’avance pas très vite. Des résultats qui placent Marseille en situation défavorable pour la qualification à la phase finale de la C3, même si le club phocéen est encore maître de son destin européen. En cas de résultat positif à Galatasaray lors de la 5e journée, l’OM pourrait jouer son passage en 8e de finale ou en barrage face à un troisième de Ligue des champions face au Lokomotiv Moscou au Vélodrome. Un match disputé à nouveau sans une partie de ses supporters ?

La question se pose après les nouveaux incidents vécus ce jeudi dans l’enceinte phocéenne. On joue l’entame du temps additionnel de la première période, quand le jeu doit être brièvement interrompu par l’arbitre espagnol, José Maria Sanchez Martinez. En cause des incidents en tribunes, avec semble-t-il des projectiles jetés sur la pelouse.

"Ce type de comportement me paraît ridicule"

Des incidents qui ont agacé Jorge Sampaoli. "C'est dommage, ça n'avait pas de sens. On contrôlait le match. Ça a été contre nous. Les gens devraient profiter du match, ne pas faire ça. Ce type de comportement me paraît ridicule", s’est emporté l’Argentin, alors que l’OM menait 1-0 au moment de cette brève interruption. Avant de concéder l’égalisation quelques minutes après la reprise du jeu. L'UEFA avait initialement suspendu le virage nord après les incidents face à Galatasaray, mais l'instance avait accepté la demande de l'OM d'inviter, dans cette partie du stade, 10 000 enfants à la place des ultras.

Un Jorge Sampaoli qui s’est surtout montré satisfait de la prestation de son équipe, surtout dans l’entame de la rencontre. "On a été très supérieurs en première période et arriver à la pause à égalité n'était pas forcément juste, a-t-il déploré. En deuxième période, on prend un but très rapide mais l'équipe a lutté jusqu'à la dernière seconde. C'était dur de revenir avec une équipe très expérimentée en face. On a réussi à jouer sans peur mais dans ce tournoi, nous n'avons pas eu beaucoup de chance." Tournera-t-elle face lors des deux dernières journées ?