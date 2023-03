Ligue Europa: un supporter du PSV condamné à de la prison pour avoir frappé le gardien de Séville

Un supporter du PSV Eindhoven a été condamné ce mercredi à trois mois de prison (dont un avec sursis) pour être rentré sur le terrain et avoir frappé le gardien du FC Séville lors d’un match des barrages de Ligue Europa.

Un incident commis non pas par colère mais par besoin de prouver qu’il était drôle… Et aussi avec beaucoup d’alcool. Voilà comme Dylano K. a expliqué son geste ce mercredi au tribunal de Den Bosch aux Pays-Bas.

Le 23 février dernier, lors des barrages de Ligue Europa, ce supporter du PSV Eindhoven est entré sur la pelouse et agressé le gardien du FC Séville Marko Dmitrovic. Rapidement maîtrisé par le joueur serbe lui-même en attendant les stadiers, ce fan néerlandais a été condamné à une peine de trois mois de prison dont un avec sursis pour son geste. Selon les informations du journal batave De Telegraaf, Dylano K. devra aussi observer une période probatoire de deux ans. Enfin, cet ultra devenu hooligan est interdit de stade pendant les deux prochaines années.

Pas de souvenir de la scène (à cause de l’alcool)

Déjà interdit de stade au moment du match pour des faits antérieurs, Dylano K. est quand même parvenu à assister au choc européen du PSV face au FC Séville en rentrant grâce à l’abonnement d’un autre supporter. Visiblement très heureux d’être là, ce jeune Néerlandais membre du groupe de supporters des Boys from the South a beaucoup bu en marge de la rencontre puisqu’il a ensuite été contrôlé avec un taux d’alcoolémie de 1,6g/l de sang.

Et visiblement cela a laissé un souvenir assez flou dans la tête du fauteur de troubles. Dylano K. a même affirmé ne pas être capable de se remémorer son coup de poing: "Tout est allé super vite, a encore estimé ce supporter dans des propos relayés par la presse néerlandaise. Avant que je m'en rende compte, j'étais au sol et les stewards m'ont emmené."

>> Le meilleur de la Ligue Europa c'est sur RMC Sport

Viré de son travail, des menaces contre sa famille

Après avoir regretté son geste, Dylano K. a aussi avoué ne pas voir pensé aux conséquences de son geste pour lui et pour ses proches. Après avoir fait le tour des réseaux sociaux et des télévisions, la séquence de ce fan violent avec Marko Dmitrovic lui a valu de se faire exclure de son groupe de supporters et de se faire virer de son travail. Certains membres de sa famille ont même reçu des menaces.

"C'était juste super stupide. Je n'ai pas pensé à ce que tout cela implique, a encore estimé le jeune homme au tribunal. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes amis. Je suis vraiment désolé." Du côté des autorités, on s’est félicité des sanctions exemplaires contre Dylano K. Sa condamnation à de la prison ferme doit servir d’exemple à tous les fans qui voudraient envahir le terrain pour frapper un joueur.