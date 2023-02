Ligue Europa: en plein match, un supporter du PSV attaque le gardien de Séville… qui le met par terre en attendant la sécurité

Marko Dmitrovic, gardien du Séville FC, a été agressé sur la pelouse par un striker lors du barrage retour de Ligue Europa au PSV Eindhoven (3-2 en cumulé pour le club andalou). Mais le supporter néerlandais est tombé sur plus fort que lui.

Triste spectacle sur la pelouse du Philips Stadion d’Eindhoven. Ce jeudi soir, dans le temps additionnel du barrage retour de Ligue Europa entre le PSV et le Séville FC (3-2 en cumulé pour le club andalou), Marko Dmitrovic a été agressé par un fan néerlandais. Mais ce dernier s’est visiblement attaqué à la mauvaise personne puisque le gardien serbe n’a pas hésité à le mettre au sol pour le maîtriser.

"Je ne me suis jamais battu de ma vie, mais je sais me défendre"

"Il m'a poussé par derrière et a essayé de me frapper, a détaillé Dmitrovic au micro de Movistar+ à l’issue de la rencontre. Il m'a un peu frappé, la vérité est que je voulais le frapper, mais cela ne devrait pas arriver ici, j'espère qu'ils le puniront pour l'exemple. J'ai été décontenancé, je ne me suis jamais battu de ma vie, mais je sais me défendre."

Le supporter du PSV Eindhoven a donc été immobilisé par Dmitrovic jusqu’à l’arrivée d’autres joueurs sévillans et d’agents de sécurité. L’agresseur a ensuite été évacué sous les huées des autres spectateurs.

Marko Dmitrovic, gardien du Séville FC, a été agressé sur la pelouse par un striker en fin de rencontre lors du barrage retour de Ligue Europa au PSV Eindhoven © Icon

Pour revenir au sport, les Andalous seront au rendez-vous des 8es de finale grâce à leur net succès 3-0 à domicile au match aller, malgré leur défaite 2-0 ce jeudi soir aux Pays-Bas.