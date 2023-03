Manchester United-Betis: le but de Rashford qui redonne le sourire à Old Trafford après la claque contre Liverpool

Homme fort de Manchester United depuis le retour du Mondial, Marcus Rashford s'est de nouveau illustré avec une frappe sèche sous la barre pour ouvrir le score lors du huitième de finale aller de Ligue Europa contre le Betis Séville (sur RMC Sport).

Old Trafford attend une réaction. Quatre jours après la déroute historique subie contre Liverpool (7-0) en Premier League, Manchester United accueille ce jeudi le Betis Séville (sur RMC Sport) en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Et il n’a fallu que six minutes à Marcus Rashford pour redonner le sourire à ses supporters.

Seuls Haaland et Mbappé sont plus efficaces

Sur un contre initié par Bruno Fernandes, le ballon a été mal repoussé par la défense andalouse, permettant à l’Anglais de se retrouver dans une situation idéale dans la surface. Après avoir tranquillement effacé Luiz Felipe, il a eu le temps de se mettre sur son pied droit et d’armer une lourde frappe du droit pour l’ouverture du score. Claudio Bravo, ancien de Manchester City, n’a pu que constater les dégâts.

Dans une forme étincelante depuis son retour de la Coupe du monde, Rashford totalise désormais 26 buts en 41 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues. Seuls Erling Haaland (33 buts) et Kylian Mbappé (30) font mieux.

Contre une formation du Betis orpheline de son maître à jouer Nabil Fekir, blessé pour plusieurs mois, Manchester United a eu plusieurs munitions pour faire le break. Sans y parvenir. Et sous une pluie battante, les visiteurs ont réussi à recoller au score grâce à Ayoze Perez (32e), prêté cet hiver par Leicester et auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs.