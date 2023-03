Liverpool-Manchester United: les statistiques incroyables d'une humiliation historique

Avec trois doublés de ses attaquants vedettes, Liverpool a infligé une défaite historique à Manchester United, qui n'avait plus connu une telle humiliation face aux Reds depuis le début du XXe siècle.

Une claque historique, un match qui fera date pour les deux équipes. Liverpool a corrigé Manchester United (7-0) à Anfield dans des proportions inimaginables avant la rencontre. Sept buts d’écart au coup de sifflet final, c’est une première dans l’histoire des confrontations entre les deux équipes.

Une raclée aussi humiliante, cela ne s’était produit que deux fois dans l’histoire du club mancunien, en 1926 contre Blackburn et face à Aston Villa en 1930, à chaque fois sur le même score, et toujours loin de ses bases. Manchester United n’avait plus encaissé plus de sept buts dans un match de championnat depuis le 2 janvier 1960 (un revers 7-3 contre Newcastle).

Salah dans l'histoire de la Premier League avec son doublé

Compacte défensivement, la formation de Manchester United n’était pourtant menée que d’un but à la mi-temps, après l’ouverture du score tardive de Cody Gakpo, ce dimanche. Elle a en revanche sombré au retour des vestiaires, à Anfield, encaissant six buts en seconde période, dont trois en moins de vingt minutes à la reprise (47e, 50e, 66e) et trois autres dans le dernier quart d’heure (75e, 83e, 88e). Un naufrage.

Pour retrouver trace d’une victoire aussi éclatante de Liverpool contre Manchester United, il faut remonter 115 ans en arrière, jusqu’au 25 mars 1908, et un succès 7-4 des Reds. Auteur d’un magnifique doublé et d’une sublime passe décisive, Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en Premier League, avec 129 buts en 205 apparitions dans la compétition.