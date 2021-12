OL: les supporters des Rangers interdits à Lyon

À trois jours du match entre l'Olympique Lyonnais et les Glasgow Rangers jeudi en Ligue Europa (sur RMC Sport), un arrêté ministériel publié ce lundi interdit le déplacement des supporters écossais à Lyon. 2 200 d'entre eux devaient assister à ce match comptant pour la 6e journée de Ligue Europa.

L'Olympique Lyonnais va probablement disputer son dernier match de la phase de groupes de la Ligue Europa dans une ambiance assez terne. Quand l'OL s'était imposé lors de la 2e journée face à Brondby (3-0) au Groupama Stadium le 30 septembre dernier, le club l'avait fait devant 25 000 de ses supporters seulement, mais surtout devant 2 000 Danois survoltés qui avaient fait le déplacement.

Les joueurs lyonnais pouvaient s'attendre à pareil scénario ce jeudi, alors que le coup d'envoi de la rencontre, sans enjeu pour l'OL, sera donné en fin d'après-midi, à 18h45. Il n'en sera rien. Les 2 200 supporters des Glasgow Rangers, qu'affrontera l'OL, ont été interdits de déplacement pour cette rencontre par un arrêté ministériel publié ce lundi et signé de la main de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

Des supporters "fréquemment source de troubles à l'ordre public"

Pour justifier cette décision d'interdire les supporters écossais de venir assister au match à Lyon, le texte se repose sur les récents événements qui ont entouré les déplacements des Rangers en Coupe d'Europe, "fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait de comportements violents de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe".

L'arrêté s'appuie sur le fait que, malgré l'interdiction de déplacement des supporters des Rangers pour les matchs à Brondby et à Prague lors des dernières journées, "ils ont plusieurs fois contourné [ces] interdictions ou [ces] encadrements de déplacement". La tenue de la fête des Lumières, qui doit se dérouler du 8 au 11 décembre à Lyon, et qui mobilisera de nombreuses forces de l'ordre, explique également la publication de cet arrêté ministériel.

Les troubles autour du match aller également cités

Cette décision du ministère de l'Intérieur devrait soulager l'OL et ses dirigeants, qui attendent la décision, qui doit être rendue ce mercredi 8 décembre, de la Ligue de football professionnel (LFP) concernant les sanctions infligées au club rhodanien après l'incident survenue le 21 novembre dernier contre l'Olympique de Marseille. De nouveaux débordements autour ou dans l'enceinte du Groupama Stadium auraient relancé les débats concernant la sécurité dans le stade de l'OL.

Le match aller entre l'OL et les Rangers, qui s'était déroulé le 16 septembre à Glasgow, est également cité dans le texte. Ce jour-là, "une tentative de rixe entre supporters à risque a été interrompue par les forces de l'ordre et le bus officiel du club de l'OL a été dégradé", est-il écrit dans l'arrêté ministériel. Toutes ces raisons ont donc poussé les autorités à interdire le déplacement des supporters écossais à Lyon pour ce match de la 6e et dernière journée de Ligue Europa.

Les Glasgow Rangers ont publié un communiqué ce lundi dans l'après-midi, dénonçant cette décision "stupéfiante" alors que les autorités françaises auraient validé, selon le club écossais, le déplacement de 2 200 de ses supporters en fin de semaine dernière.