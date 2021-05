Roma-Manchester United : Solskjaer remercie Cavani

Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, n’a pas vraiment apprécié la performance de son équipe malgré la qualification pour la finale de la Ligue Europa aux dépens de l’AS Roma. Il sort du lot David De Gea et Edinson Cavani.

Manchester United s’est qualifié pour la finale de la Ligue Europa après une orgie de buts. Vainqueurs à l’aller face à l’AS Rome (6-2), les Mancuniens se sont inclinés au match retour (3-2) jeudi en concédant de très nombreuses occasions dans un match spectaculaire. Et cela a moyennement plu à leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui a remercié David De Gea et Edinson Cavani d'avoir porté son équipe.

"Nous leur avons sans cesse donné le ballon et nous l'avons perdu dans des situations dangereuses, a pesté le manager norvégien. Mais heureusement, nous avons l'un des meilleurs gardiens de but du monde (David De Gea, ndlr) et un attaquant qui veut marquer des buts (Edinson Cavani). Nous avons eu des hauts et des bas."