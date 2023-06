Séville FC-AS Roma: l'arbitre de la finale insulté et chahuté par des supporters italiens à l'aéroport

Critiqué pour ses décisions lors de la finale de la Ligue Europa remportée par Séville face à la Roma, l'arbitre anglais Anthony Taylor a été chahuté par des supporters italiens à l'aéroport de Budapest.

Moments de tensions ce jeudi à l'aéroport de Budapest. Arbitre la veille de la finale de Ligue Europa remportée par le Séville FC face à l'AS Roma (1-1, 4-1 tab), Anthony Taylor a été pris pour cible par des supporters romains au moment de prendre l’avion pour quitter la Hongrie avec sa famille.

La police a dû intervenir

Comme le montrent des vidéos relayées sur les réseaux sociaux et des images filmées par plusieurs médias italiens, l’Anglais a été copieusement insulté par des tifosi. Certains étaient particulièrement remontés et virulents. Il a fallu l’intervention des policiers pour l’escorter lui et ses proches en toute sécurité.

Après le match, c'est José Mourinho qui s'en est pris à lui. L'entraîneur de la Roma a été filmé en train d'insulter Anthony Taylor alors qu’il regagnait son van dans le parking du stade de Budapest. Devant des témoins et les objectifs de la chaîne Sportitalia, il a lancé plusieurs propos injurieux en direction de l'arbitre, tout en se rapprochant du véhicule. "C’est une putain de honte", a-t-il répété à plusieurs reprises en anglais.

Mourinho avait déjà étalé son amertume contre le corps arbitral face aux médias. "J'ai dit à mes garçons: ‘soit on sort avec la coupe, soit on sort morts’, a-t-il déclaré sur Sky Italia. Nous sommes morts, à la fois de fatigue physique et mentale, mais aussi parce que c'est une défaite injuste, il y a tellement d'épisodes à raconter. Nous avons eu une grande finale, intense et virile, mais c'est injuste. L'arbitre semblait espagnol. Il n'a pas donné toute une série de cartons jaunes et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but."