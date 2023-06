Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, lance une structure d’accompagnement de joueurs et de conseil

Ses deux fils, Kylian et Ethan Mbappé seront les premiers joueurs représentés, tout comme le Lyonnais Rayan Cherki.

On ne connaît pas encore le nom de la société de Fayza Lamari, mais la mère de Kylian Mbappé va lancer sa société de conseil et d’accompagnement. Elle aura pour but de gérer l’image de plusieurs athletes mais aussi de représenter des joueurs tels que Kylian Mbappé, son frère Ethan Mbappé ou encore le Lyonnais Rayan Cherki courtisé par le PSG lors du mercato d’hiver. Un choix qui s’explique par la grande proximité de Fayza Lamari au soutien de Rayan Cherki et de sa famille depuis plusieurs années. Ces trois joueurs sont pour l'instant les seuls représentés par la structure qui pourrait bientôt grossir.



Alors que l’avenir de Kylian Mbappé agite l’Europe du football, sa mère, Fayza Lamari, monte sa structure autour du prodige des Bleus et du PSG. Une mère qui accompagne son fils dans la gestion de carriere ce n’est pas une première et le PSG a déjà connu Véronique Rabiot, qui a férocement défendu les intérêts de son fils Adrien, mais une mère qui s’occupe de son fils (en fait de ses deux), mais aussi d’un autre joueur, c’est une première.

Pas de rôle de direction

A l’initiative de la création, Fayza Lamari, n’aura pas de rôle de direction dans la structure, un recrutement ad hoc pourrait etre effectué. Cette société nouvelle n’a pas pour vocation de s’inscrire dans le secteur des agences traditionnelles.



Comme expliqué à BFMTV en juin dernier, Kylian Mbappé a aussi lancé sa société de production. Un documentaire sur sa carrière est dans les tuyaux. Antoine Leroy, ex Interieur sport et qui a déjà tourné avec Kylian Mbappé est pressenti pour piloter cette partie.