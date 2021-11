Affaire Hamraoui: "Ce n’est pas l’affaire Abidal" assure son avocat

Sollicité par RMC Sport, l’avocat d’Eric Abidal, Me Olivier Martin, a répondu par écrit ce samedi après-midi pour aborder l’état d’esprit de son client, pris dans la tourmente de l’agression de Kheira Hamraoui.

Me Olivier Martin, Hayet Abidal a publiquement fait savoir qu’elle demandait le divorce. Votre client, Eric Abidal, comprend-il cette démarche ?

Cette demande est la conséquence de la médiatisation sans retenue et sans discernement autour de ce fait divers, qui plus est au mépris des règles élémentaires du secret de l’enquête et du respect de sa vie privée. Sa seule réaction tient en un mot: c’est désolant.

Dans quel état d’esprit est votre client ?

Il est sous le choc de se retrouver au cœur d’un dossier qui n’est pas le sien. Ce n’est pas l’affaire Abidal.

Que savez-vous du dossier à l’instant T ?

Rien de plus que ce qui est dit et écrit par la presse.

Que se sont dit Eric Abidal et Kheira Hamraoui après l’agression de la joueuse du PSG, dans cet appel téléphonique qu’a révélé l’enquête ?

Lors de cet échange, mon client lui a dit qu’il n’avait aucun rapport, ni direct, ni indirect, avec l’agression dont les joueuses ont été victimes.

Comment Eric Abidal explique-t-il le fait qu’il se retrouve concerné par l’enquête ?

Son nom a du être évoqué dans les auditions lors de l’enquête. Maintenant, à savoir par qui, comment et pourquoi: mon client et moi, nous l’ignorons.

A-t-il reçu une convocation, comme évoqué par les enquêteurs et le parquet ?

Il n’a pour l’instant aucune convocation signifiée par qui que ce soit. Mon client répète que s’il doit être convoqué, il répondra présent pour répondre aux interrogations des enquêteurs. Il ne demande qu’une chose: que cette convocation se fasse le plus vite possible.