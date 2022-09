Affaire Hamraoui-Diallo: "Une véritable haine", ce que Diallo disait d’Hamraoui en coulisses avant l'agression

Le Parisien s’est procuré le rapport de la PJ de Versailles au sujet d’Aminata Diallo, mise en examen vendredi et soupçonnée d’avoir commandité l’agression de Kheira Hamraoui. L’enquête révèle que Diallo vouait une haine profonde à sa coéquipière du PSG, dont elle parlait souvent en privé.

Des conclusions accablantes. Les policiers de la brigade de répression du banditisme de la PJ de Versailles ont rendu un rapport d’enquête édifiant au sujet d’Aminata Diallo, mise en examen vendredi et soupçonnée d’avoir commandité l’agression de Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier dans les Yvelines. Dans un document de trente-sept pages, que Le Parisien a pu consulter, les enquêteurs révèlent que Diallo vouait "une véritable haine" à sa coéquipière du PSG, qu’elle considérait "comme un obstacle à sa propre carrière sportive".

A l’époque, Aminata Diallo était dans l’ombre d’Hamraoui, qui évoluait au même poste qu’elle dans l’entrejeu, aussi bien à Paris qu’en équipe de France. Une situation visiblement insupportable pour la Grenobloise de 26 ans, qui espérait alors obtenir une prolongation dans la capitale (son contrat courait jusqu’en 2022), avec une forte revalorisation salariale.

"Je lui dis détruis-là, il la détruit"

Trois mois avant l’agression d’Hamraoui, qui a été frappée à coups de barres de fer par deux hommes cagoulés, Diallo a exprimé "une profonde jalousie" et un sentiment d’injustice dans des messages envoyés sur WhatsApp et exhumés dans la mémoire de ses deux téléphones saisis par la police.

Elle a notamment évoqué la possibilité que l’un de ses proches, surnommé "Jaja", s’en prenne physiquement à sa rivale: "Si j’étais mauvaise, jalouse et calculatrice comme elle… Je lui dis 'détruis-là', il la détruit." Après avoir auditionné Diallo à plusieurs reprises lors des premières semaines d’investigation, les enquêteurs ont discrètement sonorisé son appartement et son véhicule personnel. Les écoutes ont révélé une relation fusionnelle entre Diallo et un agent de joueurs officieux. Pensant s’exprimer sans public, le duo aurait déversé sa haine sur Hamraoui, en parlant notamment de l’évincer du PSG. Diallo et son acolyte auraient également tenu des propos outranciers à l’encontre de plusieurs dirigeants parisiens.