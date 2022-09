Aston Villa: Douglas Luiz fulmine contre le machisme d'un journaliste brésilien

Le milieu de terrain d'Aston Villa, Douglas Luiz, a sèchement recadré un journaliste brésilien, qui a fait une remarque sexiste à l'égard d'Alisha Lehmann, sa petite amie, qui évolue chez les féminines des Villans.

Douglas Luiz (24 ans) a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. Alors qu'un journaliste brésilien a partagé une vidéo d'Alisha Lehmann en train de célébrer son but de la même façon que Cristiano Ronaldo lors de la victoire face à Manchester City, ce dernier a ajouté en légende "Regardez et donnez votre avis". Une remarque qui a fait sortir de ses gonds le joueur d'Aston Villa, celui-ci jugeant cette phrase sexiste et estimant ainsi que le journaliste appelait à des remarques sur le physique de Lehmann.

"Vous êtes déjà vieux, vous avez des années dans le football et vous postez une vidéo qui ne respecte pas le football féminin ni la joueuse elle-même qui en plus est ma copine. Vous n'avez pas appris ce que signifie le respect, c'est des conneries !", a écrit le Brésilien sur Twitter, pour défendre la numéro 7 de l'équipe féminine des Villans.

Lehmann souvent cible des critiques sur les réseaux

Ce n'est pas la première fois que l'internationale suisse est la cible de remarques sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle était en couple avec Ramona Bachmann, sa coéquipière en sélection, Alisha Lehmann, qui a indiqué sa bisexualité, avait reçu de nombreuses critiques. "Dans de nombreux cas, les gens ne l'acceptaient pas, étaient tristes ou disaient 'maintenant tu es si différente' ou 'tu n'es plus l'une des nôtres', expliquait la Bernoise dans le documentaire de l'UEFA, Outraged The Series. Cela me fait tout simplement mal, parce que pour moi, tout le monde est pareil."

Douglas Luiz et Alisha Lehmann sont en couple depuis novembre 2021, quelques mois après que la joueuse de 23 ans ait rejoint le club en provenance de West Ham, où elle s'est révélée. Internationale suisse, elle compte 34 sélections mais était absente du dernier Euro, ne s'estimant "pas prête mentalement" pour disputer la compétition. En Angleterre, les Suissesses avaient été éliminées dès la phase de groupes, en s'inclinant notamment face à la Suède et les Pays-Bas.