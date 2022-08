Classement Fifa féminin: les Bleues perdent deux places après l'Euro, les Etats-Unis toujours en tête

Le classement Fifa féminin a été actualisé à l'issue de l'Euro 2022 qui a vu l'Angleterre triompher à domicile. Demi-finaliste, l'Equipe de France perd deux places et se retrouve cinquième. Les Etats-Unis dominent toujours le classement.

Troisième du classement Fifa au 17 juin dernier, l'équipe de France féminine, demi-finaliste du dernier Euro, et battue par l'Allemagne, a perdu deux places et recule en cinquième position du classement actualisé ce vendredi.

Vainqueur du tournoi à domicile, l'Angleterre fait un bon retentissant, de la huitième à la quatrième position. Elle est devancée par les Etats-Unis, l'Allemagne (qui grimpe du cinquième au deuxième rang) et la Suède, qui perd une place.

Les USA toujours au sommet

Les Américaines, qui viennent de remporter le championnat de la Concacaf (Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes), restent en tête du classement Fifa, à moins d'un an du Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Aucune entrée ni aucune sortie n'ont été enregistrées au sein du Top 10 mondial. La République de Corée ferme les portes du top 10, devant le Japon (11e).