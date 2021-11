Comment le PSG protège et soutient Kheira Hamraoui et Aminata Diallo

Le PSG fait tout pour protéger ses joueuses Kheira Hamraoui, agressée le 4 novembre dernier, et Aminata Diallo, placée en garde à vue avant de ressortir libre. Les deux joueuses sont en marge du groupe.

Alors qu’une information judiciaire a été ouverte avec la nomination ce mardi d’un juge d’instruction dans l’affaire Hamraoui, le PSG, soucieux de la présomption d’innocence et respectant le travail des enquêteurs, fait tout pour préserver, protéger et soutenir au maximum ses deux joueuses Kheira Hamraoui et Aminata Diallo.

Les deux joueuses en lien permanent avec le club

La première, très touchée psychologiquement par l’agression et qui bénéficie d’une sécurité rapprochée, devait reprendre l’entraînement individuel hier. La deuxième s’entraîne quotidiennement dans l’ouest parisien.

Les deux, en lien permanent avec le club, sont en marge d’un groupe toujours perturbé par cette affaire. Le PSG, qui refuse pour le moment qu’elles s’expriment, met à leur disposition d’importants moyens humains d’accompagnement et fait globalement tout ce qu’il peut pour protéger le groupe de Didier Ollé-Nicolle qui affronte le Real Madrid jeudi en Ligue des champions.



"Elles ont beaucoup de chance d’être dans une institution sérieuse qu’est le PSG, qui les protège l’une et l’autre, a confié l’avocat d’Aminata Diallo, Mourad Battikh. Il a mis en place un soutien psychologique pour l’une et l’autre parce qu’elles sont toutes les deux victimes. Je ne crois pas qu’elles soient en contact aujourd’hui."