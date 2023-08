EN DIRECT - Coupe du monde féminine: une belle affluence pour la phase de poules

En conférence de presse, la sélectionneuse de la Norvège Hege Riise a donné des nouvelles de Ada Hegerberg, victime d'une blessure à l'aine avant le match contre la Suisse: "Depuis la blessure d'Ada, elle a suivi le plan médical et a réussi chaque étape de ce plan. Nous allons donc la voir à l'entraînement et voir comment elle réagit, comme lors de la dernière étape avant le match de demain."



"L'objectif est de la préparer pour le match et nous verrons ensuite si elle est prête, si elle peut jouer 90 minutes ou moins. Nous savons que nous avons deux bonnes attaquantes n°9 et c'est un luxe pour moi en tant qu'entraîneur. Nous verrons qui sera disponible et jouera dès le début du match demain."