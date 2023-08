Coupe du monde féminine: en Suède, les célébrations annulées en raison du risque terroriste

Si la Suède remporte le match pour la troisième place de Coupe du monde face à l'Australie ce samedi, l'équipe nationale ne sera pas célébrée à son retour au pays en raison du niveau élevé de la menace terroriste. Après qu'un Coran ait été brulé devant le Parlement suédois le 31 juillet, Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes avaient appeler à attaquer la Suède.

La fédération suédoise de football a annoncé ce jeudi qu'il n'y aura pas de célébration pour l'équipe féminine suédoise en cas de médaille de bronze à la Coupe du monde, qui affronte l'Australie lors du match pour la troisième place ce samedi (10h). Une décision prise en raison des menaces terroristes qui pèsent sur le pays, après qu'un Coran a été brulé devant le Parlement suédois le 31 juillet.

"Nous n'avons pas de date pour une éventuelle célébration", déclare Petra Thorén, de la fédération suédoise de football. Si les Suédoises rentrent au pays avec une médaille autour du cou, il était prévu de fêter l'événement à Kungsträdgården, à Stockholm.

"Nous n'avons pas fixé de date pour l'éventuelle célébration. Nous y reviendrons quand et si cela devient pertinent", a ajouté Petra Thorén. Une décision qui a pour but d'assurer la sécurité de tous lors de la célébration, compte tenu du niveau élevé de la menace terroriste qui pèse sur le pays scandinave.

Les menaces contre la Suède s'intensifient

Le service de sécurité suédois (SAPO) a annoncé ce jeudi avoir relevé le niveau d'alerte terroriste à 4 sur une échelle de 5 en raison des tensions provoquées par les autodafés d'exemplaires du Coran dans le pays. "Les menaces visant la Suède ont progressivement changé et le risque d'attaques menées par des acteurs de l'islam radical a augmenté depuis le début de l'année", indique le SAPO dans un communiqué.

Après les manifestations pendant lesquelles le Coran a été brûlé, la Suède est passée du statut de "cible légitime" à celui de "cible prioritaire", a ajouté le service de sécurité. "Le relèvement du niveau d'alerte terroriste a pour but de faire prendre conscience que la menace que nous percevons va perdurer pendant un certain temps et que la société doit renforcer sa résistance pour y faire face", a déclaré la cheffe du SAPO, Charlotte von Essen.

Les forces armées suédoises ont également indiqué qu'elles relevaient le niveau de menace terroriste pour leurs opérations. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre en Suède en raison de la possibilité d'attentats terroristes, alors que des manifestations ont eu lieu au sein du pays et au Danemark voisin à la suite d'autodafés du Coran.