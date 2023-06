Coupe du monde: futures adversaires des Bleues, les Jamaïquaines poussent un gros coup de gueule contre leur fédération

Dans un peu plus d’un mois, la Coupe du monde féminine aura lieu. Placée dans le groupe de la France, la Jamaïque rencontre des difficultés dans sa préparation. Via un communiqué publié sur le compte Twitter de la joueuse Cheyna Matthews, les Reggae Girlz ont dénoncé une "désorganisation extrême" de leur fédération et espèrent "un changement immédiat".

Qualifiée pour la Coupe du monde féminine qui commencera le 20 juillet, la Jamaïque croisera le fer avec la France durant les phases de poules. Après un dernier parcours très compliqué en 2019 avec une dernière place et 0 point, les Jamaïquaines auront à cœur de montrer un meilleur visage, mais les préparatifs sont très compliqués.

"Nos questions restent sans réponse"

Via un communiqué publié sur les réseaux de l’attaquante Cheyna Matthews, les Reggae Girlz ont dénoncé la "désorganisation extrême" de la Fédération et exprimé leur "plus grande déception": "À plusieurs reprises, nous nous sommes assis avec la Fédération pour exprimer respectueusement nos préoccupations concernant la planification du transport, l’hébergement, les conditions d’entrainement, la rémunération, la communication de la nutrition et de l’accessibilité aux ressources appropriées."

Des questions toujours sans réponse bien que la Fédération ait assuré aux joueuses que toutes ces interrogations allaient être réglées: "On nous a dit que toutes nos demandes et préoccupations seraient résolues en temps et en heure. Malheureusement, ce délai a expiré et, une fois de plus, nos questions restent sans réponse et nos préoccupations sans solution."

"Un changement immédiat" espéré

Preuve de certains dysfonctionnements au sein de la Fédération jamaïcaine, les Reggae Girlz ont "manqué plusieurs matchs amicaux officiels de la Fifa. Cela aura sans doute un impact sur notre préparation pour l’Australie (…) Se demander si un stage aura lieu deux ou trois joueurs avant le début (du Mondial) n’est pas professionnel et est même injustement prohibitif pour certaines de nos joueuses."

Malgré ces déboires, les Jamaïquaines ont à cœur de faire bonne figure durant la compétition: "Un des plus grands honneurs pour un footballeur c’est de représenter son équipe nationale (…) Chaque joueuse, coach et membre du staff fait preuve d’un engagement inébranlable. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, rendre la Jamaïque fière, et assurer un avenir solide aux futures Reggae Girlz."

Pour réaliser ce vœu, les joueuses espèrent "un changement immédiat et systématique au sein de notre fédération et ceux qui sont chargés de protéger l’intégrité du football féminin." À noter que le premier match de la Jamaïque sera contre la France le 23 juillet.