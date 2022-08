Foot féminin: vers un bras de fer entre le PSG et Hamraoui?

À un an de la fin de son contrat, Kheira Hamraoui souhaite poursuivre l’aventure au PSG malgré une saison passée mouvementée. De son côté, le PSG espère toujours lui trouver une porte de sortie.

L’aventure de Kheira Hamraoui au PSG n’est pas encore terminée. Malgré une saison dernière très agitée en dehors des terrains et une volonté de son club de lui trouver une porte de sortie, la milieu de terrain est toujours à Paris, à un an de la fin de son contrat. Et elle ne souhaite pas partir, comme l’informe L’Équipe.

Le PSG ne veut pas en faire une remplaçante

Le quotidien annonce que le PSG n’estime "pas concevable de conserver l’internationale française pour la laisser sur le banc". Pour cause, après son agression subie en novembre dernier, elle avait eu une altercation à l’entraînement avec sa coéquipière Sandy Balimore, ce qui lui avait causé une mise à l’écart provisoire. Des conflits avec Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont aussi émaillé la fin de saison passée.

Plusieurs propositions de clubs auraient ainsi été transmises à la joueuse, qui dément par le biais de son entourage. De retour à l’entraînement fin juillet, Hamraoui a été privée de stage à Barcelone avec l’effectif parisien et restera pendant ce temps à s’entraîner seule à Bougival, en compagnie de l'entraîneur adjoint. Son agent Sonia Souid aurait néanmoins sondé le marché, selon les informations de L’Équipe, pour offrir un avenir à sa joueuse et soulager tout son club.