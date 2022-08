PSG: "Chaque joueuse doit pouvoir s'intégrer", Prêcheur ne ferme pas la porte à Hamraoui

Fraîchement arrivé sur le banc des féminines du PSG, Gérard Prêcheur va devoir travailler sur le recrutement mais aussi composer avec les joueuses en place, y compris Kheira Hamraoui, pour l'instant toujours au club.

"Mon métier, c’est entraîneur. Je regarde ce qu’il se passe sur le rectangle vert." Dès son arrivée, en conférence de presse, Gérard Prêcheur a tenu à mettre les choses au clair concernant Kheira Hamraoui, sans fermer la porte à la milieu de terrain du PSG, toujours au club malgré le feuilleton de ces derniers moi.

"Pour Kheira Hamraoui, on est dans la même position qu’avec les autres joueuses. On analyse, avec mon staff, son profil. On étudie sa compatibilité avec mes orientations de jeu.", a t-il poursuivi.

Hamraoui en terre hostile

En conflit avec une grande partie de l'effectif depuis l'affaire dans laquelle le nom d'Aminata Diallo avait été cité, Kheira Hamraoui ne semble plus en odeur de sainteté du côté du PSG, où plusieurs cadres, dont Katoto et Diani, n'ont jamais hésité à soutenir publiquement Aminata Diallo (un temps soupçonnée d'être en lien avec l'agression de Kheira Hamraoui).

"Ceux qui me connaissent savent l’importance que j’accorde à l’unité, à l’esprit collectif", a rappelé Gérard Prêcheur. Aminata Diallo ayant quitté le club libre et semble-t-il contre la volonté d'une partie du groupe, il semble peu probable de voir Kheira Hamraoui reprendre sa place comme si de rien n'était, dans un effectif ou '"l'affaire Hamraoui" a laissé des traces.