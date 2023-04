OL: la mise au point d'Amandine Henry sur sa situation et son arrêt maladie

Dans un message posté mercredi sur ses réseaux sociaux, Amandine Henry met les choses au clair au sujet de sa situation à Lyon et confirme s'être mise en arrêt maladie "pour des raisons personnelles".

C’est une curieuse fin d’aventure. Comme indiqué mardi par le journal Le Progrès et confirmé par RMC Sport, Amandine Henry est en arrêt maladie, sur fond de conflit avec l’OL. Liée à son club jusqu’au mois de juin, l'internationale française (33 ans) réclame depuis plusieurs semaines d'être libérée de ses derniers mois de contrat afin de rejoindre le club d'Angel City, en Californie. Dans un long message posté ce mercredi sur ses réseaux sociaux, elle a tenu à clarifier sa situation.

"Il est vrai que n’ayant pas eu de proposition de l’OL pour prolonger l’aventure dans le club qui m’a permis d’accéder à un palmarès auquel je ne pouvais m’attendre même dans mes rêves les plus fous, et y terminer ainsi ma carrière, je me suis permise de demander à ma direction d’accepter de me libérer un peu plus tôt, demande acceptée par le club après la dure élimination contre Chelsea (fin mars)", précise-t-elle.

"Cet arrêt maladie est bien pour des raisons personnelles"

Et d’ajouter : "Contrairement à ce que j’ai pu lire, la raison pour laquelle j’ai fait cette démarche est avant tout parce qu’on m’a fait comprendre ces derniers mois que le club ne comptait pas sur moi, ni pour terminer la saison, ni pour y finir ma carrière ! On a également pris le soin de me préciser que si le club souhaitait me garder c’était essentiellement pour des questions d’image vis-à-vis de mes partenaires et de nos adversaires, sans avoir forcément l’intention de me faire jouer. Au regard de cette décision qui m’attriste puisque j’ai passé 16 années extraordinaires à Lyon, j’ai pensé qu’il serait peut-être plus judicieux pour terminer ma convalescence de rejoindre dès que possible un nouveau projet, et me donner ainsi toutes les chances de pouvoir, peut-être, à nouveau porter ce maillot bleu qui me tient tant à cœur."

Victime début mars d’une entorse du genou gauche avec lésion du ligament latéral interne, Henry devait initialement manquer six semaines de compétition, mais n'a toujours pas repris. Son avenir en club est désormais flou, à moins de trois mois de la Coupe du monde qu'elle espère disputer avec les Bleues d'Hervé Renard.

"Je tiens à préciser que même si j’en ai été déçue, je comprends et respecte la décision du club de vouloir me conserver jusqu’au terme de mon contrat ! Concernant mon statut actuel, et même si je ne devrais pas avoir à m’en justifier car cela concerne ma vie privée, je précise que cet arrêt maladie est bien pour des raisons personnelles, et non pour convenance par rapport à cet épisode sportif. Si j’ai décidé de répondre à ce que j’entends aujourd’hui c’est parce qu’on me dépeint comme une personne que je ne suis absolument pas !", insiste la joueuse.

Désormais, son objectif est de vite retrouver les terrains pour "aider" son équipe à gagner le championnat (l’OL est en tête de la D1 féminine avec un point d’avance sur le PSG, ndlr) et la Coupe de France (finale Lyon-Paris le 13 mai).