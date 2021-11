OL-PSG: "le contexte a été pesant", confie Bompastor

Sonia Bompastor, entraîneur de l’OL, reconnaît que le contexte a pesé sur le choc entre l’OL et Le PSG (6-1), dimanche quelques jours après l’affaire Hamraoui. Mais elle veut retenir l’état d’esprit de ses joueuses.

Le choc a viré à la démonstration. L’OL s’est largement imposé face au PSG (6-1), dimanche en clôture de la 8e journée de D1 féminine. Un match qui s’est déroulé dans un contexte spécial quelques jours après l’affaire Hamraoui, joueuse parisienne agressée par des inconnus, qui a également impliqué Aminata Diallo, placée en garde à vue avant d’être libérée sans aucune charge retenue contre elle. Les Parisiens avaient demandé à reporter le match. En vain. Pour Sonia Bompastor, entraîneur de Lyon, le contexte a pesé mais elle souligne aussi le mérite de son équipe.

"C'est toujours plus simple d'être l'OL ce dimanche"

"Soit les événements pouvaient souder le PSG soit cela pouvait, chez elles, créer un sentiment de doute, a-t-elle déclaré à l’issue du match. Mais notre modèle de jeu et notre ADN est d'attaquer les matches très fort et nous n'avons pas changé cela. Nous avons eu très vite de bonnes occasions qui ont pu mettre en difficulté le PSG. Forcément, quand on est dans la défaite, on est perturbé dans l'analyse. C'est toujours plus simple d'être l'OL ce dimanche. Le contexte a impacté au-delà du PSG et certaines joueuses de mon groupe aussi à des niveaux différents. Nous sommes professionnelles et il fallait être capable de mettre le focus sur la performance et mes joueuses ont su le faire. Il a fallu retrouver une cohésion et une dynamique de groupe, lequel vit très bien. C'est ce qui permet la force collective pour aller chercher les victoires dans les matches de haut niveau."

"Le contexte a été pesant pour les deux équipes, a ajouté l’ancienne internationale français. Mais je pense qu’il ne faut pas sous-estimer la performance de l’OL ce soir. On a vu une équipe qui a pris le dessus mentalement sur ce groupe parisien. On a vu des joueuses qui ont proposé des choses très intéressantes dans le contenu du match. Offensivement, on a été capable de mettre en danger le PSG sur l’intégralité de la rencontre. On a eu sans cesse la volonté de vouloir aller marquer. C’est toujours intéressant pour les téléspectateurs et moi en tant que coach d’avoir un jeu offensif et de toujours vouloir marquer un but de plus que l’adversaire."