PSG: Hamraoui pas conviée à la reprise de l’entraînement

Selon Le Parisien, Kheira Hamraoui n’était pas présente lors de la reprise de l’entraînement du PSG, mardi à Bougival (Yvelines). La milieu de terrain n’a pas reçu de convocation. De quoi s’interroger sur son avenir dans la capitale, où elle est sous contrat jusqu’en 2023.

L’équipe féminine du PSG a repris l’entraînement en ce début de semaine. Alors que plusieurs de leurs partenaires disputent actuellement l’Euro 2022 avec leur sélection, les Parisiennes se sont retrouvées mardi à Bougival (Yvelines) pour effectuer des tests médicaux et physiques. Selon Le Parisien, Kheira Hamraoui n’était pas présente pour cette rentrée sous les ordres de Gérard Prêcheur. Même s’il n’a pas été officiellement intronisé à la place de Didier Ollé-Nicolle (avec qui Paris ne s’est pas encore mis d’accord pour un départ), le nouveau coach du PSG a fait connaissance avec une partie de son groupe.

Alors qu’Hamraoui figurait dans une première liste de joueuses convoquées, elle a finalement été retirée d’un second listing. Elle n’aurait pas été conviée pour cette reprise. De quoi s’interroger sur son avenir dans la capitale. Même si son contrat court jusqu’en 2023, l’internationale française (39 sélections) ne serait plus la bienvenue dans le vestiaire parisien. L’ancienne joueuse du Barça a vécu une saison perturbée par l’affaire liée à son agression en novembre dernier et la révélation de sa liaison avec Eric Abidal.

Hamraoui n’aurait pas l’intention de partir

Plusieurs joueuses du PSG ont été secouées par cette affaire, à commencer par Aminata Diallo, qui a passé 35 heures en garde à vue sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. En fin de saison dernière, Hamraoui a été écartée du groupe après une altercation avec Sandy Baltimore, Marie-Antoinette et Kadidiatou Diani lors d’un entraînement.

Paris étudie la possibilité de s’en séparer cet été, mais l’opération s’annonce difficile. Dans une interview accordée à L’Équipe mi-juin, Hamraoui a laissé entendre qu’elle ne comptait pas faire sa valise: "Le club a mis des mesures en place pour me protéger et m’aider. Je suis sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 et je me tiens à la disposition du club pour la saison prochaine, comme toutes les joueuses sous contrat".